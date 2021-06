Para acceder a este contenido debes estar registrado como usuario Plus o Premium Plus.

Daniel Morales y Javier Euba forman Moruba, estudio de diseño gráfico especializado en packaging. Entre su cartera de clientes se cuentan no pocos vinos, y quizá por ello no sea casualidad que desarrollen su actividad profesional en Logroño (La Rioja). Incapaces de no entusiasmarse con cada proyecto, han trabajado para Grupo Faustino, Vintae, o Torres, entre otros.