La feria líder del envase y el embalaje celebra una nueva edición los días 15 y 16 de octubre en IFEMA, con las últimas soluciones en sostenibilidad, automatización y diseño.

El sector del packaging tiene su gran cita anual los próximos 15 y 16 de octubre en IFEMA Madrid, donde se celebrará una nueva edición de Empack Madrid, el evento organizado por Easyfairs que se ha consolidado como punto de encuentro clave para las empresas más innovadoras del envase y el embalaje. Durante dos días, el pabellón 8 se transformará en un auténtico laboratorio de innovación y sostenibilidad, con las últimas soluciones tecnológicas, materiales reciclables y tendencias en diseño y automatización.

Un escaparate para toda la cadena del packaging

Con más de 180 expositores nacionales e internacionales, Empack Madrid mostrará soluciones que abarcan todo el ciclo de vida del envase: desde el diseño y la elección de materiales hasta la maquinaria, el etiquetado, la logística, la trazabilidad y el reciclaje. La feria refuerza así su papel como el gran escaparate profesional del sector, conectando a marcas, fabricantes, diseñadores, distribuidores y expertos en sostenibilidad.

La edición de este año pone especial énfasis en la relación entre diseño y sostenibilidad, un binomio que cada vez determina más la innovación en el envase. Los visitantes podrán conocer de primera mano cómo las tecnologías emergentes —desde la inteligencia artificial aplicada a la producción hasta los nuevos materiales compostables y biodegradables— están transformando los procesos creativos e industriales.

Conocimiento, estrategia y creatividad en los foros Empack y Pentawards

Empack Madrid volverá a contar con dos escenarios principales de contenido: la Sala Empack y la Sala Pentawards, donde se reunirán más de 50 expertos de marcas y estudios de referencia internacional. Entre los temas que se abordarán destacan los nuevos marcos normativos europeos sobre envases, la reducción del impacto ambiental y la automatización de procesos productivos, además de la creciente influencia del diseño y la creatividad en la decisión de compra.

Entre las ponencias más esperadas se encuentra la keynote session de Gema Requena, experta en investigación de tendencias y estrategia, titulada “Radar de futuro: cómo leer el mundo para anticipar tu próximo éxito”. Una invitación a anticiparse a las transformaciones del consumo, la sostenibilidad y la tecnología desde una mirada prospectiva.

Reconocimiento a la innovación y al talento

La feria también será escenario de los principales premios del sector, entre ellos The Best ESG Initiative Award, que distingue los proyectos más comprometidos con la sostenibilidad, y los Pentawards, los galardones internacionales de mayor prestigio en diseño de envases. Ambos reconocimientos ponen el foco en la excelencia creativa y la innovación responsable, valores que marcan la evolución del packaging contemporáneo.

Más allá de los stands y las conferencias, Empack Madrid propone una experiencia en vivo, con demostraciones, talleres y recorridos guiados. Las Live Tours permitirán explorar las soluciones más disruptivas de la feria de la mano de expertos, ofreciendo una visión práctica de las tendencias que marcarán el futuro del sector. Desde envases inteligentes capaces de monitorizar su propio estado hasta líneas de producción totalmente automatizadas, la feria ofrece una panorámica de cómo el packaging se adapta a los nuevos hábitos de consumo y a la transición ecológica.

Empack Madrid se celebra de forma simultánea con Logistics & Automation y Logistic & Industrial Build (LIB), formando parte del gran encuentro profesional que Easyfairs dedica a la cadena de suministro. Esta combinación permite a los visitantes disfrutar de una visión integral del ecosistema industrial, donde el envase se conecta directamente con la logística, la automatización y el desarrollo de infraestructuras.

Actualizado 13/10/2025