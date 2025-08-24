La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una nueva l\u00ednea de subvenciones destinada a reforzar el sector audiovisual de la Comunitat. Con un presupuesto total de 9,5 millones de euros para el periodo 2025-2027, la iniciativa busca consolidar la regi\u00f3n como un polo de referencia en la producci\u00f3n cinematogr\u00e1fica y audiovisual. Un apoyo plurianual con posible ampliaci\u00f3n El programa, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla una dotaci\u00f3n de 5 millones de euros en 2025, 2,5 millones en 2026 y 2 millones en 2027. Adem\u00e1s, se abre la posibilidad de ampliar la convocatoria con hasta 5 millones adicionales, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Las ayudas podr\u00e1n cubrir hasta el 25 % de los costes subvencionables, con un l\u00edmite de 1,5 millones de euros por proyecto o empresa beneficiaria. Cada solicitante podr\u00e1 presentar un m\u00e1ximo de dos proyectos distintos, uno por solicitud. Condiciones de acceso Los proyectos candidatos deber\u00e1n contar con un presupuesto m\u00ednimo de 4 millones de euros y destinar al menos el 50 % del gasto en la Comunitat Valenciana. La convocatoria est\u00e1 dirigida a producciones cinematogr\u00e1ficas y audiovisuales, aunque los proyectos de animaci\u00f3n quedan excluidos de esta l\u00ednea de financiaci\u00f3n. El plazo de presentaci\u00f3n de solicitudes ser\u00e1 de 30 d\u00edas naturales a partir del d\u00eda siguiente a la publicaci\u00f3n oficial en el DOGV. Efecto tractor en la econom\u00eda creativa El presidente de la Generalitat, Carlos Maz\u00f3n, ha destacado que estas ayudas se enmarcan dentro del Plan Estrat\u00e9gico del Audiovisual y pretenden impulsar un sector que act\u00faa como motor econ\u00f3mico y cultural. Seg\u00fan la administraci\u00f3n auton\u00f3mica, la inversi\u00f3n en producci\u00f3n audiovisual genera un fuerte efecto multiplicador en turismo, hosteler\u00eda, formaci\u00f3n especializada y servicios t\u00e9cnicos, adem\u00e1s de fortalecer la proyecci\u00f3n internacional de la Comunitat. La estrategia se apoya en infraestructuras como la Ciudad de la Luz en Alicante, que solo en 2024 acogi\u00f3 14 producciones con un impacto econ\u00f3mico superior a los 60 millones de euros, m\u00e1s de 30.000 pernoctaciones y la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 empresas proveedoras. Con esta convocatoria, la Comunitat Valenciana refuerza su apuesta por el audiovisual como un sector estrat\u00e9gico capaz de combinar creaci\u00f3n cultural, innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica e impacto econ\u00f3mico en el territorio.