El programa piloto, iniciado en 2022, ha demostrado mejorar la estabilidad, la salud mental y la producci\u00f3n de m\u00e1s de 2.000 creadores. Cada euro invertido ha generado un retorno social de 1,39. Irlanda se prepara para dar un paso hist\u00f3rico: convertir en pol\u00edtica permanente su Basic Income for the Arts, el programa que desde 2022 ofrece un ingreso garantizado a artistas y trabajadores creativos. La medida, pionera en Europa, naci\u00f3 como un experimento social y se ha consolidado como una herramienta de estabilidad para el sector cultural. A partir de 2026, el Gobierno irland\u00e9s abrir\u00e1 una nueva convocatoria con criterios ampliados, tras confirmar que el piloto ha cumplido sus objetivos y genera beneficios medibles para la econom\u00eda y la sociedad. Durante tres a\u00f1os, 2.000 artistas seleccionados aleatoriamente \u2014entre m\u00e1s de 8.000 solicitudes\u2014 han recibido 325 euros semanales, unos 1.400 al mes. A cambio, solo deb\u00edan participar en las evaluaciones del programa: encuestas sobre su bienestar, tiempo de trabajo o producci\u00f3n art\u00edstica. No hab\u00eda informes que justificar, ni plazos de entrega, ni presi\u00f3n por resultados. El objetivo era medir qu\u00e9 ocurre cuando se otorga libertad econ\u00f3mica a la creaci\u00f3n. Los datos han sido contundentes. Seg\u00fan los informes publicados por el Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, los beneficiarios dedican m\u00e1s horas a su pr\u00e1ctica art\u00edstica y menos a trabajos ajenos al sector, reportan una mejora significativa en su salud mental y una mayor continuidad profesional. El an\u00e1lisis coste-beneficio cifra en 1,39 euros de retorno social por cada euro invertido, con un coste neto estimado de menos de 72 millones de euros. Es decir, el programa no solo ha mejorado vidas, sino que ha demostrado ser rentable para el pa\u00eds. https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DLFAuuEq-Qa\/?utm_sourceig_embed M\u00e1s all\u00e1 de las cifras, el proyecto irland\u00e9s ha redefinido la relaci\u00f3n entre Estado y cultura. Por primera vez, un gobierno europeo trata el trabajo art\u00edstico no como un privilegio, sino como un servicio p\u00fablico con valor econ\u00f3mico y simb\u00f3lico. \u201cNo se trata de subvencionar el arte, sino de permitir que exista\u201d, resume una de las participantes en el informe cualitativo del programa. El \u00e9xito del piloto ha llevado al Ejecutivo a extenderlo seis meses m\u00e1s, hasta febrero de 2026, mientras se dise\u00f1a el nuevo marco permanente. El llamado successor scheme incluir\u00e1 una segunda fase de inscripci\u00f3n prevista para septiembre de ese mismo a\u00f1o. Se mantendr\u00e1 el pago semanal, aunque a\u00fan no se ha confirmado si el n\u00famero de beneficiarios aumentar\u00e1 ni c\u00f3mo se integrar\u00e1 el programa en los presupuestos plurianuales de cultura. Lo relevante es el cambio de enfoque: Irlanda ha convertido la inversi\u00f3n cultural en pol\u00edtica social, vinculando la creaci\u00f3n art\u00edstica con la salud, la cohesi\u00f3n y la econom\u00eda nacional. Y ese gesto tiene un valor simb\u00f3lico enorme en un continente donde los creadores siguen atrapados entre la precariedad y la dependencia de subvenciones puntuales. Espa\u00f1a: el espejo que falta En Espa\u00f1a, el debate sobre una renta b\u00e1sica cultural apenas ha comenzado. Las ayudas al sector siguen siendo intermitentes y dependientes de convocatorias competitivas que penalizan la continuidad. Mientras Irlanda ensaya un modelo estructural, aqu\u00ed la mayor\u00eda de los creadores contin\u00faa navegando entre facturas, intermitencias laborales y una protecci\u00f3n social casi inexistente. El caso irland\u00e9s ofrece una lecci\u00f3n clara: invertir en cultura no es gasto, es retorno. Significa fortalecer una identidad colectiva, mejorar la salud mental de una poblaci\u00f3n sometida a la precariedad y generar innovaci\u00f3n desde la base. Irlanda lo ha demostrado con datos y rigor. La pregunta es si Espa\u00f1a se atrever\u00e1 a hacer lo mismo: garantizar que crear no sea un lujo, sino un derecho.