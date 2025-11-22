La muestra re\u00fane m\u00e1s de 700 piezas del universo del director y expone por primera vez en el Reino Unido los archivos que ha conservado durante tres d\u00e9cadas. El Design Museum de Londres ha abierto al p\u00fablico Wes Anderson: The Archives, la que ya se considera la gran retrospectiva sobre uno de los cineastas m\u00e1s influyentes y reconocibles de nuestro tiempo. La exposici\u00f3n, que podr\u00e1 visitarse del 21 de noviembre de 2025 al 26 de julio de 2026, re\u00fane m\u00e1s de 700 piezas procedentes del archivo personal del director: desde maquetas y objetos ic\u00f3nicos que han pasado por sus pel\u00edculas hasta cuadernos de notas, storyboards, bocetos, fotograf\u00edas y materiales de trabajo in\u00e9ditos. Es la primera vez que su archivo se muestra en el Reino Unido y la ocasi\u00f3n marca, adem\u00e1s, la actualizaci\u00f3n del recorrido con elementos de su \u00faltima pel\u00edcula, The Phoenician Scheme (2025). Anderson visit\u00f3 esta semana el museo para inaugurar oficialmente la exposici\u00f3n y posar junto a las comisarias, Lucia Savi y Johanna Agerman Ross. Ambas destacan que la selecci\u00f3n incorpora m\u00e1s de dos docenas de piezas realizadas para The Phoenician Scheme \u2014entre ellas una pipa de Dunhill y un pu\u00f1al creado por la artista Harumi Klossowska de Rola\u2014, un gesto que permite cerrar el relato con un cap\u00edtulo absolutamente contempor\u00e1neo. El personaje central de la pel\u00edcula, Anatole \u201cZsa-zsa\u201d Korda, es un coleccionista compulsivo, lo que encaja de manera casi natural con la mirada acumulativa que atraviesa toda la muestra. La exhibici\u00f3n tambi\u00e9n proyecta, por primera vez en el Reino Unido, cuatro de los cortometrajes m\u00e1s representativos del director: el Bottle Rocket original de 1993 \u2014pieza fundacional del universo Anderson\u2014, Hotel Chevalier (2007), Castello Cavalcanti (2013) y The Swan (2023), de su reciente adaptaci\u00f3n de relatos de Roald Dahl. La selecci\u00f3n permite seguir c\u00f3mo evolucion\u00f3 su manera de trabajar el corto como formato narrativo. Un recorrido por tres d\u00e9cadas de creaci\u00f3n minuciosa El visitante accede a un recorrido cronol\u00f3gico que comienza con Bottle Rocket (1996) y avanza por las pel\u00edculas m\u00e1s emblem\u00e1ticas de Anderson, desde Rushmore y The Royal Tenenbaums hasta The French Dispatch y Asteroid City. El despliegue de objetos es abrumador: maquetas, puppets, vestuario, artefactos fabricados a mano, ilustraciones originales, modelos a escala y cientos de elementos que han definido la identidad visual del director. Entre las piezas m\u00e1s espectaculares destaca la monumental maqueta del Grand Budapest Hotel, utilizada para filmar la fachada del edificio en la pel\u00edcula de 2014. Sus m\u00e1s de tres metros de ancho dominan una de las salas y funcionan como recordatorio del nivel de artesan\u00eda que caracteriza su obra. Tambi\u00e9n se exhiben las m\u00e1quinas expendedoras de Asteroid City (2023); el abrigo de piel de FENDI que luce Gwyneth Paltrow como Margot Tenenbaum; los puppets marinos de The Life Aquatic (2004); y el c\u00e9lebre cuadro Boy with Apple, encargado a Michael Taylor para The Grand Budapest Hotel, acompa\u00f1ado del uniforme de conserje de Ralph Fiennes y el vestuario de Tilda Swinton como Madame D. Las secciones dedicadas a Fantastic Mr Fox (2009) e Isle of Dogs (2018) profundizan en la laboriosa producci\u00f3n de sus mundos en miniatura. Se muestran distintos modelos de Mr. Fox y Nutmeg, as\u00ed como sets y materiales de trabajo que ponen en primer t\u00e9rmino el papel central del stop motion en su filmograf\u00eda. Un archivo construido a contracorriente La muestra tambi\u00e9n revela c\u00f3mo se ha construido este archivo: Anderson comenz\u00f3 a conservar objetos a partir de Rushmore, despu\u00e9s de descubrir que todo lo que se cre\u00f3 para Bottle Rocket fue vendido o dispersado por la productora. Desde entonces, ha guardado personalmente miles de piezas que han permanecido almacenadas durante d\u00e9cadas. Seg\u00fan explican las comisarias, cada objeto tiene un valor conceptual y est\u00e9tico dentro de su l\u00f3gica narrativa, y no responde solo a un uso funcional en pantalla. De hecho, el director participa en la creaci\u00f3n de buena parte de ellos, concibi\u00e9ndolos como piezas de dise\u00f1o destinadas a habitar un mundo propio. El recorrido tambi\u00e9n reconoce la aportaci\u00f3n de sus colaboradores habituales: Eric Chase Anderson, Javi Aznarez, Milena Canonero, Roman Coppola, Alexandre Desplat, Mark Friedberg, Andy Gent, Juman Malouf, Roger Do Minh, Sylvia Plachy, Adam Stockhausen o Laura Wilson, entre muchos otros. Sus trabajos se exponen para mostrar c\u00f3mo se construyen, en equipo, esos universos estilizados y detallistas que caracterizan al cineasta. Un cat\u00e1logo para completar la experiencia La exposici\u00f3n llega acompa\u00f1ada de un cat\u00e1logo exhaustivo editado por el Design Museum y desarrollado en colaboraci\u00f3n con el propio Anderson. Incluye ensayos de especialistas en dise\u00f1o y cine, adem\u00e1s de entrevistas con colaboradores como Owen Wilson, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Alexandre Desplat, Seu Jorge y Randall Poster. Wes Anderson: The Archives est\u00e1 producida por el Design Museum en colaboraci\u00f3n con la Cin\u00e9math\u00e8que fran\u00e7aise, donde se present\u00f3 por primera vez en marzo, y ha sido ampliada con m\u00e1s de 300 objetos adicionales para su presentaci\u00f3n en Londres. Cuenta con el apoyo de Canva y W Hotels como patrocinadores, y de Montblanc como patrocinador asociado. La muestra ya ha generado una notable expectaci\u00f3n entre los seguidores del director y entre profesionales del dise\u00f1o que reconocen en su cine un ejemplo \u00fanico de construcci\u00f3n visual, artesan\u00eda y coherencia est\u00e9tica. Para muchos, una oportunidad excepcional de observar de cerca \u2014y por primera vez en el Reino Unido\u2014 la dimensi\u00f3n material de sus universos.