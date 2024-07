El Ayuntamiento de Jaén ha decidido que el Colegio de Arquitectos redacte las bases para un concurso popular destinado a la creación del logotipo turístico de la ciudad, una tarea que, según expertos en diseño, debería ser realizada por profesionales del diseño gráfico.

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Cultura, Turismo, Festejos y Patrimonio Histórico, ha anunciado la creación de un concurso para elegir un “logotipo turístico” que identifique a la ciudad. La concejala responsable, María Espejo, informó que el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén será el encargado de redactar las bases del concurso, que estará abierto a la participación de la ciudadanía.

Según las declaraciones de Espejo a Europa Press, el logotipo será seleccionado a través de un concurso popular, cuyas bases serán establecidas por el Colegio de Arquitectos. Esta decisión parece no considerar que los diseñadores gráficos, profesionales en la creación de identidades visuales, son los más capacitados para llevar a cabo esta tarea.

La práctica de realizar concursos populares para el diseño de logotipos ha sido calificada como una mala praxis en otras ocasiones por todas las asociaciones profesionales, dado que puede llevar a resultados de baja calidad. Además, el encargo de redactar las bases a un colectivo no especializado en diseño gráfico, como es el Colegio de Arquitectos, no es adecuado, pues no corresponde a su competencia profesional.

María Espejo defendió la colaboración técnica y el asesoramiento del Colegio de Arquitectos, resaltando su papel fundamental en la ciudad. Sin embargo, la ausencia de la participación de diseñadores gráficos en este proceso es notable y cuestionable, ya que son ellos quienes poseen la formación y experiencia necesarias para desarrollar un logotipo efectivo y representativo.

El segundo convenio firmado por el Ayuntamiento con el Colegio de Arquitectos implica su participación como patrocinador del Festival de Otoño. Aunque esta colaboración es valorada positivamente, la falta de inclusión de profesionales del diseño gráfico en la creación del logotipo turístico deja una importante carencia en el proceso.

La decana del Colegio de Arquitectos de Jaén, Soledad González, manifestó su agradecimiento por la colaboración con el Patronato, destacando que estas iniciativas son beneficiosas para la ciudad y la provincia. No obstante, la colaboración debería incluir también a los diseñadores gráficos, expertos en la creación de identidades visuales, para asegurar un resultado de calidad que verdaderamente represente a Jaén.

Desde la Asociación de Diseñadores de Andalucía, Ángel Squembri, Vicepresidente, nos comenta: «Actualmente, la Asociación de Diseñadores de Andalucía (AAD) es la única organización que representa a los diseñadores en nuestra región. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Jaén no ha solicitado nuestro apoyo. Si bien es cierto que un arquitecto puede diseñar un logotipo, no debería ni debe trabajar en aquello en lo que no se ha formado ni tiene competencias profesionales, la creación de una marca implica metodologías específicas que no se enseñan en arquitectura, pero que son esenciales para asegurar el éxito de la marca»

«Aunque el concurso mencionado se centra únicamente en la creación de un logotipo, entendemos que esto es solo el comienzo de un proyecto más amplio, en el cual la intervención de diseñadores profesionales es crucial. Por ello, desde la AAD, instamos al Ayuntamiento de Jaén a revisar las bases del concurso y a contar con la colaboración del colectivo de diseñadores» apunta Squembri.

Actualizado 10/07/2024