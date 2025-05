Una diseñadora en Barcelona cierra su portátil tras enviar un prototipo. Horas después, alguien en Nueva York lo revisa, lo mejora y lo implementa. Así se diseña en Automattic, la empresa detrás de WordPress.com y de algunas de las herramientas más influyentes de internet, una empresa distribuida con una misión clara: democratizar la publicación y el comercio electrónico. Pero, ¿cómo se diseña para millones sin perder la conexión humana?

Fundada en 2005 por Matt Mullenweg, también creador de WordPress, Automattic es una empresa global y completamente distribuida, sin oficinas físicas, que hoy cuenta con alrededor de 1.500 empleados por todo el mundo. Además de WordPress.com, su ecosistema incluye productos clave del entorno digital como WooCommerce, Jetpack, Tumblr, Pocket Casts o Day One. Con una fuerte apuesta por el open source y el trabajo distribuido, Automattic impulsa herramientas que permiten a millones de personas crear, compartir y construir en internet.

Hablamos con tres diseñadoras españolas que forman parte del equipo de diseño de Automattic: Alicia Blázquez, Cris Busquets y Jana Hernández. Desde diferentes lugares, comparten cómo es trabajar en una compañía que combina tecnología, creatividad y propósito.

De izquierda a derecha: Alicia Blázquez, Cris Busquets y Jana Hernández

Este compromiso con la creatividad se extiende más allá de la pantalla: Automattic impulsa la creatividad no solo con productos, sino también participando en espacios donde se celebra el diseño con propósito. OFFF es uno de ellos, y este año volverán a llevar allí su forma de entender el diseño abierto, accesible y distribuido.

diseñar para las personas

Diseñar a escala no es solo resolver problemas técnicos. En Automattic, el verdadero desafío está en crear experiencias y productos que funcionen para millones de personas sin perder su dimensión humana. Que se sientan personales e intuitivas.

Para Cris Busquets, ese equilibrio es una constante: «El diseño de producto vive en una encrucijada entre necesidades de usuarios, objetivos de negocio y posibilidades técnicas. Es un equilibrio delicado que a veces requiere concesiones, pero siempre con un enfoque holístico».

Jana refuerza la idea de lo personal dentro de lo masivo: «una microinteracción bien pensada, un texto preciso en el momento justo o una traducción cuidada pueden hacer que una experiencia masiva se sienta íntima.» Para Alicia «cada detalle cuenta. Una interfaz clara y accesible puede ser la diferencia entre que alguien se quede… o se vaya»

sin oficinas ni fronteras

Automattic no tiene oficinas. Su modelo distribuido permite que los equipos trabajen desde más de 90 países de forma asíncrona y por escrito. Esta cultura distribuida transforma también la forma de diseñar.

Las diseñadoras asumen un rol autónomo y proactivo: detectan oportunidades, lideran iniciativas y toman decisiones que influyen en productos globales. Como cuenta Jana, «el diseño en Automattic va más allá de las pantallas: también implica liderar proyectos y moldear productos.»

En esta forma de trabajo la comunicación es oxígeno y una habilidad fundamental. «Tienes que comunicar con claridad, especialmente por escrito». afirma Cris. Además, este modelo también transforma la forma de aprender. Para Alicia «cada reto se convierte en una oportunidad para observar con curiosidad».

Trabajar en Automattic no requiere una trayectoria perfecta. Las tres coinciden en que lo más importante es tener ganas de aprender, colaborar y mejorar el mundo a través del diseño. En este entorno, crecer profesionalmente implica también comprometerse con algo más grande: crear productos que ayuden a otros a expresarse, a construir, a tener voz. Porque como apunta Alicia, «aquí, diseñar no es solo crear pantallas. Es diseñar con propósito»

diseñar para los que crean

WordPress es más que un CMS: es una plataforma que potencia a millones de creadores alrededor del mundo. Desde estudios de diseño hasta pequeños museos y grandes medios de comunicación, miles de proyectos creativos toman forma cada día gracias a las herramientas que Automattic pone a su alcance.

Para Cris, el vínculo fue personal: «WordPress fue el punto de partida de mi carrera como diseñadora y ahora puedo ayudar a que otras personas también den ese primer paso». Alicia, por su parte, se inspira constantemente visitando proyectos creados con WordPress:

«Es increíble ver la variedad, la creatividad y el impacto real de lo que se construye con WordPress».

Actualmente, WordPress impulsa más del 43% de todos los sitios web en el mundo, y su comunidad sigue creciendo gracias a su enfoque abierto.

diseñar con propósito

En Automattic, el diseño va más allá de lo visual, responde a una filosofía ética. La cultura open source no es solo una elección técnica, sino una forma de trabajar con responsabilidad.

Para Jana, «Diseñar aquí es hacerlo con responsabilidad. Saber que tus decisiones pueden ser leídas, adaptadas y replicadas por miles de personas». Esa conciencia eleva el nivel de responsabilidad y el cuidado con el que se trabaja.

En un entorno distribuido y asíncrono, la documentación detallada es esencial para que todas las voces sean escuchadas. Como dice Cris «Diseñar aquí es comprender personas, contextos y sistemas. Es encontrar belleza en resolver problemas complejos». Para Alicia, «las herramientas deben ser accesibles para todas las personas. Diseñar con esa premisa te cambia la forma de pensar.»

Ese compromiso se extiende también a cómo se construyen los equipos, se toman decisiones y se impulsa el cambio. La diversidad no se queda en el discurso.

«Muchas conferencias siguen lideradas por hombres», señala Alicia. «El cambio empieza en cada reunión, en cada proyecto, en cada oportunidad que abrimos a otras personas».

«La diversidad no puede ser solo un lema», apunta Jana. «Hay que crear espacios reales, seguros y sostenidos en el tiempo».

gráffica y wordpress

En Gràffica, seguiremos usando WordPress. A veces nos tientan otros CMS, claro. La novedad, las funcionalidades específicas, el diseño más afilado… Pero al final, siempre volvemos. Porque en una web con más de medio millón de páginas leídas cada mes, con suscriptores, tienda, membresías, autores y cientos de plugins en funcionamiento, WordPress sigue funcionando a la perfección.

Nos lo ha puesto fácil para crecer, para adaptarnos, para construir comunidad. Ha sido, y sigue siendo, un buen amigo. We are in love. Y que dure.

una cita con Automattic en OFFF Barcelona

Automattic regresa a OFFF Barcelona, el festival referente en creatividad, diseño e innovación digital. Este año, bajo el lema “Creators in Focus”, la compañía celebra la transparencia creativa y la colaboración sin fronteras ni husos horarios.

Como patrocinadores oficiales por segundo año consecutivo, presentan una experiencia pensada para inspirar a la comunidad creativa. En su stand, los asistentes podrán participar en un estudio de retratos personalizado y llevarse una foto profesional. Además, nuestra lead design Cris Busquets ofrecerá la charla “Designing Out Loud”, donde explorará cómo el diseño transparente transforma el trabajo y a quienes lo crean. Y para quienes quieran pasar a la acción, Jamie Marsland impartirá el taller exprés “Learn WordPress in a Day”, ideal para creativos con ganas de construir algo real.