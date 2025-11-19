El documental dedicado a Óscar Tusquets, una de las figuras más influyentes del diseño y la arquitectura contemporáneas en España, inicia su recorrido en salas comerciales con una serie de pases confirmados en Barcelona, Madrid, València, Las Palmas y Valladolid. Tras agotar entradas en su estreno en los Verdi de Barcelona, Dios lo ve comienza ahora su distribución pública con funciones especiales que se ampliarán en las próximas semanas a medida que los cines confirmen programación.

Dios lo ve es un retrato profundo y accesible del universo creativo de Óscar Tusquets Blanca —arquitecto, diseñador, pintor, escritor y cofundador del histórico Studio PER—. Dirigido por Àlex Guimerà y Guillem Ventura y producido por Hic&Nunc Filmworks, el documental propone un viaje por las múltiples disciplinas que Tusquets ha explorado durante más de medio siglo: desde edificios icónicos y mobiliario para BD Barcelona hasta sus colaboraciones con artistas y su mirada personal sobre la creación.

El filme reúne testimonios de figuras clave de la cultura contemporánea como Miquel Barceló, Antonio López, Albert Serra, Milena Busquets, Mario Vargas Llosa o Julia de Castro, que contribuyen a construir un retrato coral, crítico y a la vez íntimo. Con una duración de 89 minutos, mezcla entrevistas, material de archivo, animación y secuencias grabadas ex profeso para articular una mirada que recorre historia, estilo, contradicciones y pensamiento.

La producción ha contado con la participación de RTVE, 3Cat, CaixaForum+ y Filmin, además del apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Su distribución en festivales ya ha despertado interés: pasó por el Festival de Málaga, el BCN Film Fest y proyecciones con aforo completo, antes de dar el salto a su estreno comercial. Tras su recorrido en salas, está previsto que llegue a plataformas digitales —entre ellas Filmin y CaixaForum+—, aunque las fechas exactas se anunciarán más adelante.

La proyección en cines arranca con las siguientes fechas confirmadas:

Barcelona – Cine Verdi Barcelona

20:15 h — del 13 al 21 de noviembre, además del 26 y 27 de noviembre.

València – Cines ABC Park

19:40 h — 19, 20 y 21 de noviembre.

Madrid – Cine Verdi Madrid

20:15 h — 19 de noviembre.

Las Palmas de Gran Canaria – Artesiete Las Terrazas

20:00 h — 3 de diciembre.

Barcelona – Cinemes Renoir Floridablanca

19:00 h — 16 de diciembre.

Valladolid – Cines Broadway

20 y 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre.

Valladolid – Cines Manhattan

17 y 24 de noviembre, 1, 8 y 15 de diciembre.

La distribuidora anticipa que nuevos cines podrían sumarse en las próximas semanas, ya que muchas salas confirman su cartelera con apenas unos días de margen.

El documental aspira también a tener recorrido en la temporada de premios: es candidato a los Premis Gaudí y los Premios Feroz, y está pendiente de la confirmación oficial por parte de la Academia de Cine para los Goya.

Actualizado 19/11/2025