Si te dedicas al diseño gráfico, no solo estás de suerte por haber elegido una profesión artística, sino también por tener a tu alcance todo el potencial del mercado global a través de internet.

Foto de Faizur Rehman en Unsplash

Mientras que hace apenas veinte años podía resultar bastante complicado encontrar suficientes clientes en tu propia ciudad para poder pagar todas tus facturas, ahora puedes trabajar para algunas de las mejores empresas del mundo sin necesidad de moverte de casa: solo dependes de tu talento… y de lo bien que te sepas promocionar en la red de redes.

Tanto si te estás iniciando en el diseño gráfico como si ya llevas algo más de tiempo trabajando en el sector, repasar estos consejos sobre cómo vender tus diseños online y conseguir nuevos clientes puede ayudarte a obtener beneficios mucho mayores y a crecer profesionalmente como nunca antes lo habías hecho.

regístrate en múltiples plataformas

Lo primero que deberías hacer es estar presente en una amplia variedad de plataformas de trabajo online, sobre todo en aquellas orientadas de forma específica a los diseñadores gráficos.

Desde espacios como Fiverr hasta plataformas como Designhill, Behance, We Work Remotely o PeoplePerHour, tienes un amplio abanico de espacios digitales donde puedes ofrecer tus servicios y tu experiencia en el diseño gráfico de forma internacional.

Regístrate en varias plataformas de trabajo online y asegúrate de protegerlas de forma robusta con un gestor de contraseñas.

Registrarte en múltiples plataformas te permitirá acceder a un mercado de trabajo mucho más amplio, pero debes tener presente que tus cuentas online en cada una serán de una importancia crítica, ya que tus ingresos dependen de ellas. Por eso deberías asegurarte de protegerlas de forma robusta con un gestor de contraseñas que garantice que cada una de tus claves de acceso sea segura y no se reutilice en ninguna otra plataforma web.

prepara un buen portafolio

Tener tus cuentas operativas en estas plataformas es el primer paso, pero te resultará difícil conseguir tus primeros trabajos si no tienes un buen portafolio que muestre a los clientes lo que eres capaz de hacer. Más adelante podrás valerte de tu propia reputación en cada plataforma, pero, al comienzo, deberías tener tu propio portafolio para mostrar al mundo tu capacidad como diseñador o diseñadora.

En lo posible, este portafolio debería ser externo a las plataformas de contratación. Aunque un perfil de Behance puede ser una buena carta de presentación, con frecuencia es mejor diseñar una página web especializada que permita categorizar mejor tus distintos trabajos, vincular tus diferentes redes sociales y exponer tu estilo de forma clara.

cuida al máximo a todos tus clientes

Cuando empieces a conseguir tus primeros clientes, tu principal tarea será la de mantenerlos contentos. Tus primeros trabajos pueden ser fundamentales para determinar tu reputación en el futuro, así que deberás hacer todo lo posible para conseguir buenas valoraciones con tus encargos. Incluso si esto implica que debes hacer numerosas revisiones de tu trabajo y dedicarles algo más tiempo del que te gustaría, es algo que te merece mucho la pena.

Con las primeras valoraciones positivas de tus clientes, lo tendrás mucho más fácil para conseguir trabajos más completos y mejor pagados. Y, por supuesto, aquí también deberás dar el máximo para conseguir la mejor valoración posible por parte de los clientes. De esta forma irás reforzando tu trayectoria como especialista y te resultará cada vez más sencillo conseguir nuevos contratos. ¡Ahora sí que estarás en marcha!

elige a tus primeros clientes con inteligencia

Antes de comprometerte con tus primeros trabajos, es importante que elijas a tus clientes de forma cuidadosa. Los trabajos realmente grandes y bien remunerados probablemente no se te ofrecerán en el primer día, así que deberías optar por trabajos pequeños y razonablemente remunerados que puedan servirte para ir construyendo tu propio portafolio. Estos trabajos, además, pueden ampliar tu red de contactos en LinkedIn y reforzar tu reputación.

Comprueba además que el trabajo sea adecuado para ti: no empieces aceptando ofertas de proyectos para los que no tienes la habilidad necesaria, ya que esto puede terminar resultando bastante mal. Y revisa además la reputación de los clientes, ya que no todos optan por valorar positivamente a sus freelancers, con lo que, en muchos casos, podrías evitar a clientes negativos simplemente con analizar sus perfiles antes de aceptar sus ofertas.

talento, constancia y trabajo

A partir de aquí, mantenerte fiel a una sola plataforma de teletrabajo o diversificar tus tareas entre varias será decisión tuya. Trabajar siempre con la misma plataforma te permitirá construir una reputación sólida más rápidamente, mientras que diversificarlas te dará más seguridad y te permitirá acceder a un mercado de clientes mucho más amplio.

Después de haber superado con éxito tus primeros trabajos, lo tendrás todo de cara para triunfar como diseñador o diseñadora gráfica, y te resultará mucho más sencillo vivir como freelancer. A partir de aquí solo dependes de tu talento y tu esfuerzo y cada nuevo trabajo reforzará todavía más tu posición en la industria.