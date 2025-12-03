La Fundaci\u00f3n Bancaja ha inaugurado Caleb, la nueva exposici\u00f3n de la artista castellonense Cristina Babiloni, una muestra que indaga en el v\u00ednculo profundo entre el ser humano y la naturaleza a trav\u00e9s de un lenguaje mat\u00e9rico, org\u00e1nico y expansivo. La exposici\u00f3n re\u00fane una treintena de obras de mediano y gran formato, muchas creadas espec\u00edficamente para esta cita. El recorrido integra pintura, escultura e instalaci\u00f3n y despliega un imaginario que bebe de los oc\u00e9anos, los fondos marinos y las transformaciones geol\u00f3gicas. Con materiales como arpillera, arenas, acr\u00edlico, cart\u00f3n, cer\u00e1mica y nuevas piezas en metacrilato, Babiloni construye un ecosistema propio donde la materia se superpone, se erosiona y genera un relato visual sobre la fragilidad y el pulso de los entornos naturales. Ventura subraya en el cat\u00e1logo el car\u00e1cter sensorial y expansivo de estas obras, donde el color no se entiende como una elecci\u00f3n puntual, sino como el resultado de mezclas y procesos que producen \u201cun paisaje t\u00e1ctil, casi un espejo del natural\u201d. La pintura se desborda, las superficies se abren en capas rugosas y los materiales de desecho ascienden a un plano escult\u00f3rico. Caleb incorpora adem\u00e1s las piezas m\u00e1s recientes de la artista, centradas en tierras, volcanes y materias minerales que ampl\u00edan su universo marino hacia nuevas geograf\u00edas. La muestra teje conexiones entre cuerpo y gesto \u2014materia aplicada y manipulada con el propio movimiento f\u00edsico\u2014 y entre tiempo y superficie, con obras que evocan sedimentaciones, erosiones y transformaciones continuas. Cristina Babiloni, cuyas referencias van de Turner a Kiefer, mantiene un di\u00e1logo constante con lo org\u00e1nico. La cer\u00e1mica aparece como material ligado a procesos identitarios, mientras las piezas m\u00e1s experimentales rompen con los formatos tradicionales y abren lecturas desde la expansi\u00f3n crom\u00e1tica y volum\u00e9trica. La exposici\u00f3n se acompa\u00f1a de un cat\u00e1logo y de un programa de visitas comentadas a cargo de especialistas en mediaci\u00f3n cultural. Puede visitarse del 20 de noviembre de 2025 al 22 de febrero de 2026, de martes a domingo, de 10 a 14 h y de 16:30 a 20:30 h.