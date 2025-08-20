El Gobierno del Principado de Asturias se ha marcado un objetivo ambicioso: posicionar a la regi\u00f3n como un nodo clave del sector audiovisual espa\u00f1ol en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Para ello, ha puesto en marcha un plan que contempla la creaci\u00f3n de una Escuela de Cine p\u00fablica y la construcci\u00f3n de infraestructuras de rodaje y postproducci\u00f3n con tecnolog\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n. Foto de Avel Chuklanov en Unsplash Una estrategia integral para toda la cadena de valor La hoja de ruta dise\u00f1ada por el Principado busca cubrir todo el proceso de creaci\u00f3n audiovisual, desde la formaci\u00f3n de profesionales hasta la producci\u00f3n y la exhibici\u00f3n. El proyecto incluye la puesta en marcha de plat\u00f3s para rodajes, talleres t\u00e9cnicos especializados y un estudio avanzado de postproducci\u00f3n con capacidades para edici\u00f3n, sonido, efectos visuales y animaci\u00f3n 3D. El plan est\u00e1 liderado por la Agencia Sekuens \u2014organismo de ciencia, competitividad empresarial e innovaci\u00f3n del Principado\u2014 y cuenta con la Asturias Para\u00edso Natural Film Commission como motor para atraer talento, empresas y rodajes. La inversi\u00f3n inicial estimada oscila entre 15 y 20 millones de euros, procedentes de fondos europeos, nacionales y colaboraciones p\u00fablico-privadas, incluyendo el programa Spain Audiovisual Hub. La apuesta de Asturias se inspira en modelos como el de Irlanda del Norte, que logr\u00f3 multiplicar su impacto cultural y econ\u00f3mico gracias a una inversi\u00f3n estrat\u00e9gica en formaci\u00f3n e infraestructuras, impulsada por producciones de gran alcance como Juego de Tronos. Consulta p\u00fablica y participaci\u00f3n del sector Como parte del proceso, la Consejer\u00eda de Cultura ha abierto una consulta p\u00fablica previa \u2014vigente hasta el 22 de julio\u2014 para recabar propuestas sobre las nuevas bases reguladoras de ayudas al sector audiovisual. La iniciativa busca adaptarlas a las necesidades actuales, contemplando l\u00edneas de apoyo para producci\u00f3n, guion, festivales, laboratorios creativos, incubadoras, exhibici\u00f3n independiente y la creaci\u00f3n de un Observatorio del Cortometraje con sede en Asturias. Con esta combinaci\u00f3n de formaci\u00f3n, infraestructuras y apoyo institucional, el Principado quiere atraer rodajes nacionales e internacionales y consolidar un ecosistema audiovisual que genere empleo, impulse la industria creativa local y sit\u00fae a la regi\u00f3n en el mapa cinematogr\u00e1fico espa\u00f1ol.