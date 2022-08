La empresa ha sorprendido con el fichaje de un directivo de Lamborghini que se encargará de dar forma al ilusionante proyecto de revolucionar la movilidad con el tan esperado Apple Car.

Un boceto no oficial de cómo podría ser el Apple Car.

¿Qué pensaría Steve Jobs de la creación de un coche bajo la firma de Apple? Aunque esta posibilidad siempre ha sido considerada una hipótesis fantasiosa motivada por los forofos de la marca, parece que su creación podría estar más cerca que nunca. Según han informado varios medios, Apple se ha hecho con los servicios de Luigi Taraborrelli, figura clave en Lamborghini durante más de 20 años, para crear su primera propuesta en el mundo de los automóviles.

Durante su última etapa en Lamborghini, Luigi Taraborrelli fue el principal responsable de chasis y dinámica de los coches. Además, ha trabajado en el desarrollo de los Lamborghini Aventador, Huracán y Urus, tres de los modelos más distintivos de la marca en los últimos años. Sin duda, esto demuestra que Apple busca apostar por un vehículo a la vanguardia de la tecnología y la sostenibilidad.

Luigi Taraborrelli fue el principal responsable de chasis y dinámica de los coches de Lamborghini en los últimos años.

Pero Taraborrelli no es el único fichaje de Apple para crear su primer coche. Ulrich Kranz, ex vicepresidente senior de la división eléctrica de BMW, comenzó a trabajar en 2021 en el apartado de seguridad del Apple Car. Además, la empresa se está apoyando en ejecutivos que ya tienen una larga experiencia en otros departamentos de Apple. El caso más claro es el de Kevin Lynch, el cual ha dirigido anteriormente el proyecto del Apple Watch y ahora es uno de los principales responsables del Apple Car.

250 patentes registradas

Otra cuestión que demuestra que Apple ha metido cabeza en este asunto es que la empresa ha registrado recientemente casi 250 patentes relacionadas con la automoción. Según una investigación realizada en conjunto por el medio Nikkei Asia y la firma de análisis Intellectual Property Landscape, Apple ha registrado numerosas patentes que podrían tener una relación directa con el Apple Car.

Apple ha registrado 250 patentes relacionadas con el mundo de la automoción.

Las marcas registradas son de los más variadas, pero todas guardan un punto en común: el sector automovilístico. En concreto, la investigación concluye que al menos se han registrado 248 patentes. Apple parece convencida en convertir en real algo que hace años era solo un sueño.

¿cómo será el apple car?

Sobre esto son muchas las teorías y muy pocas las certezas. El medio The Information aseguró recientemente que el coche no tendría volante ni pedales y otros medios también han informado de que su conducción podría ser autónoma. También se piensa que los asientos estarán enfrentados e incluso que contará con un avanzado sistema para inclinarlos y poder dormir con facilidad. Aunque todo esto son suposiciones, lo que no cabe duda es que contará con la última tecnología que cuidará hasta los pequeños detalles del universo Apple.

La fecha de lanzamiento tampoco está decidida. Entre los expertos, los más optimistas piensan que el primer modelo verá a la luz en 2025; pero también hay quienes piensan que habrá que esperar hasta 2028. A la espera de una confirmación oficial, todo dependerá del orden de prioridades de la empresa.