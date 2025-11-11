La Asociación Española de Branding ha abierto la convocatoria de la III edición de los Premios AEBRAND, que reconocen la excelencia en la gestión de marca en España e Iberoamérica. La nueva edición incorpora categorías como Digital, Sensorial y Retail Branding, y distingue entre proyectos de pymes y grandes empresas. El plazo para participar finaliza el 30 de enero de 2026.

La Asociación Española de Branding (AEBRAND) ha abierto el plazo de inscripción de la tercera edición de los Premios AEBRAND, que reconocen la excelencia, la innovación y las mejores prácticas en la gestión de marca. Los galardones, que se han consolidado como una cita de referencia para agencias, consultoras y organizaciones, buscan poner en valor el trabajo de los profesionales que entienden el branding como motor de crecimiento y competitividad empresarial.

“En el último año hemos visto proyectos de branding de gran impacto, impulsados por profesionales que consolidan a España como referente internacional”, afirma Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAND. “Con estos galardones, destacamos la excelencia, el talento, la creatividad y la visión de quienes impulsan la innovación y el crecimiento del sector del branding en nuestro país”.

Nuevas categorías y calendario de participación

En esta edición, AEBRAND amplía su marco de reconocimiento con la incorporación de tres nuevas categorías —Digital, Sensorial y Retail Branding— que reflejan la evolución del sector y las nuevas formas de relación entre marcas y audiencias. Además, todas las categorías distinguen entre pymes y grandes empresas, con el objetivo de reconocer la diversidad de proyectos que se desarrollan desde distintos ámbitos y escalas.

Podrán participar empresas, instituciones, agencias y profesionales que hayan desarrollado proyectos de construcción, gestión o activación de marca entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

La inscripción se realizará de forma telemática a través de la plataforma Koolfest, disponible en la web premios.aebrand.org, donde también pueden consultarse las bases y la información completa sobre el proceso.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de enero de 2026, y los ganadores se anunciarán el 3 de marzo durante la gala de entrega en el Auditorio CaixaForum Madrid.

La edición contará con un total de 22 categorías, además de tres premios especiales: Talento Joven, Trayectoria Profesional y el Gran Premio AEBRAND, que distinguirá el mejor proyecto del año.

Unos premios que evolucionan con el sector

Como novedad, los Premios AEBRAND se presentan también con una identidad visual renovada, desarrollada por el estudio Squembri, que refleja el crecimiento de los galardones y su apuesta por un branding más inclusivo, transversal y conectado con las nuevas realidades del mercado.

Con esta tercera edición, AEBRAND reafirma su compromiso con el impulso del branding como disciplina estratégica y cultural, y con la promoción del talento que contribuye a fortalecer el valor de las marcas dentro y fuera de España.

+info: PREMIOS AEBRAND

Actualizado 11/11/2025