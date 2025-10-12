Durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, escribir algo en Google fue casi un acto reflejo. Un verbo, una duda, una urgencia. \u201cGooglear\u201d se convirti\u00f3 en sin\u00f3nimo de saber. Pero desde este mi\u00e9rcoles, el buscador que defini\u00f3 Internet ha decidido reinventarse a s\u00ed mismo. Llega a Espa\u00f1a el \u201cModo IA\u201d, la mayor transformaci\u00f3n de su historia, seg\u00fan anunci\u00f3 oficialmente Google el 8 de octubre de 2025. Con ella comienza una nueva era: la de las respuestas generadas por inteligencia artificial. Hasta ahora, Google era una br\u00fajula que apuntaba hacia los rincones de la web; ahora quiere ser directamente el mapa. Cuando el usuario activa el Modo IA (un nuevo bot\u00f3n junto a las pesta\u00f1as de \u201cIm\u00e1genes\u201d o \u201cNoticias\u201d), el buscador muestra una s\u00edntesis generada por Gemini, su modelo de lenguaje, que combina texto, im\u00e1genes y comparaciones. Los enlaces siguen existiendo, aunque en un segundo plano, m\u00e1s discretos, como si la jerarqu\u00eda de la informaci\u00f3n se hubiese reordenado. La promesa es sencilla: poder preguntar cualquier cosa y obtener una respuesta directa. Pero detr\u00e1s de esa comodidad se esconde algo m\u00e1s profundo: un cambio en la forma en que se distribuye el conocimiento en Internet. Durante a\u00f1os, medios, tiendas y blogs lucharon por ganar visibilidad en la primera p\u00e1gina; hoy, el primer resultado ya no es un enlace, sino un texto interpretado por una m\u00e1quina. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vsxUBThVQLjU El fin de la econom\u00eda del clic El impacto se mide en cifras. Seg\u00fan un informe de iPullRank basado en datos de Similarweb, apenas el 4,5 % de las b\u00fasquedas en Modo IA terminan en un clic hacia otras webs, frente al 24 % de la b\u00fasqueda tradicional. Y el Pew Research Center ha documentado descensos similares con las versiones previas del buscador. En conjunto, los datos apuntan a un fen\u00f3meno claro: Google sigue siendo la puerta de entrada a Internet, pero cada vez deja salir a menos gente. M\u00e1s que un \u00edndice, el buscador se comporta como un intermediario que decide qu\u00e9 parte de la red se muestra y en qu\u00e9 t\u00e9rminos. La consecuencia es un nuevo reparto del poder informativo: si el algoritmo resume, cita y presenta, \u00bfqu\u00e9 papel queda para quienes crean el contenido? El viejo modelo del SEO, basado en optimizar para gustar a Google, entra en crisis. En el nuevo escenario, ya no se compite por aparecer, sino por ser comprendido. Internet, dicen algunos analistas, empieza a parecerse a un museo visitado por inteligencias artificiales que toman notas para devolv\u00e9rselas, procesadas, a los humanos. De buscar a conversar El cambio no solo es t\u00e9cnico, tambi\u00e9n es mental. Google ya no quiere que busques, sino que hables con \u00e9l. Gemini analiza cada consulta, la divide en subtemas, lanza b\u00fasquedas simult\u00e1neas y compone una respuesta m\u00e1s razonada. La experiencia recuerda m\u00e1s a ChatGPT o Perplexity que al buscador cl\u00e1sico: el di\u00e1logo sustituye a la lista, y el usuario se siente invitado a seguir preguntando. La generaci\u00f3n que durante a\u00f1os escribi\u00f3 palabras clave en una caja blanca ha empezado a hablarle a Google como a una persona. Ya no basta con teclear \u201cmejor m\u00f3vil calidad precio\u201d; ahora se formula \u201c\u00bfqu\u00e9 smartphone con buena c\u00e1mara y bater\u00eda merece la pena por menos de 600 euros?\u201d. Google entiende el matiz. El reto, tal vez, es que tambi\u00e9n empieza a decidir cu\u00e1les de esos matices merecen ser entendidos. La segunda revoluci\u00f3n: Gemini toma la casa La transformaci\u00f3n de Google no se queda en la pantalla del buscador. Con Gemini for Home, la inteligencia artificial da el salto definitivo al espacio f\u00edsico, convirtiendo el hogar en un entorno sensible, proactivo y conversacional. Despu\u00e9s de a\u00f1os de \u00f3rdenes y comandos, la relaci\u00f3n con la tecnolog\u00eda dom\u00e9stica se vuelve casi natural: el asistente ya no solo ejecuta tareas, sino que entiende, anticipa y recuerda. El cl\u00e1sico \u201cHey Google\u201d se transforma en un gesto opcional. Gracias a Gemini Live, la conversaci\u00f3n fluye sin interrupciones: el sistema mantiene el contexto de lo que se habla, responde con voz, texto o imagen, y adapta sus respuestas a la situaci\u00f3n del momento. Puedes ense\u00f1arle una foto para identificar un objeto, pedirle que aten\u00fae la luz seg\u00fan la hora o que te recuerde algo que mencionaste d\u00edas atr\u00e1s, sin necesidad de repetir comandos. Esta nueva generaci\u00f3n de hogar inteligente se apoya en una IA multimodal y contextual, capaz de conectar datos, rutinas y percepciones para construir una experiencia m\u00e1s humana. Gemini no solo obedece: colabora. Aprende los patrones del usuario, ajusta el ambiente antes de que lo pidas y convierte cada interacci\u00f3n en una oportunidad de personalizaci\u00f3n. El redise\u00f1o de la app y su llegada al navegador completan este ecosistema: todo el control de la casa, ahora tambi\u00e9n desde la web, con una l\u00f3gica m\u00e1s visual y conversacional. Pero el cambio real es invisible: la inteligencia se integra en el fondo de la vida cotidiana, sin pantallas ni \u00f3rdenes expl\u00edcitas. Gemini for Home no pretende ser un asistente, sino una presencia: una capa cognitiva que conecta los objetos, las rutinas y las emociones que habitan una casa verdaderamente inteligente. La nueva carrera por estar en todas partes Todas las inteligencias artificiales compiten por lo mismo: ser la interfaz invisible de nuestra vida digital. ChatGPT demostr\u00f3 que una conversaci\u00f3n pod\u00eda reemplazar una b\u00fasqueda; Perplexity, Claude y Copilot siguieron el impulso. Ahora Google mueve ficha con Gemini, una apuesta que no busca deslumbrar, sino estar presente: en el m\u00f3vil, en el buscador, en el altavoz, en casa. Mientras otros construyen plataformas, Google construye un ecosistema. Su estrategia no consiste en ofrecer una IA m\u00e1s brillante, sino en hacer que est\u00e9 ah\u00ed, de fondo, ayudando sin que lo notemos. La pregunta, a partir de ahora, no es qui\u00e9n tiene la mejor IA, sino con cu\u00e1l terminaremos hablando cada d\u00eda sin darnos cuenta.