en colaboración con MSI

MSI presenta un portátil profesional para creativos (diseñadores, ilustradores, fotógrafos, audiovisuales, compositores o web) con una potencia impresionante. Viene con la 10ª Gen. de procesadores Intel® Core™ i7 (8 núcleos) y la GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070, 32GB de RAM y 1TB de disco duro para hacer frente a las tareas más exigentes. No te vas a creer lo rápido que es.

Habitualmente los diseñadores suelen utilizar equipos que realizan las tareas con cierta soltura y capacidad gráfica y buscar un ordenador que supere lo que todo el mundo utiliza suele ser una tarea difícil y muy costosa económicamente. MSI Creator 15 es la respuesta.

Se suele apelar a que unas décimas de segundo más o menos no son importante en las tareas diarias o más rutinarias. Esto es realmente así pero cuando pruebas el MSI Creator 15 toda esa concepción pasa a otro plano. Tener una máquina realmente potente lo cambia todo.

Este portátil te sorprenderá por su rendimiento. Desde el minuto 1 notas que es un máquina sin límites, que funciona a una velocidad inédita, al menos para nosotros.

Probamos todo el paquete de Adobe y es fantásticamente rápido en casi todo, especialmente en programas con una carga más alta como son Premiere o After Effects. Con Indesign, Photoshop o Illustrator parece un juego de niños. También es cierto que venía con 32Gb de RAM y eso también cuenta.

diseño exterior y conexiones

Acostumbrados a los portátiles ultrafinos y ligeros, el MSI Creator 15 parece bastante grueso (20 mm) pero para el hardware que incorpora y las conexiones es más que aceptable. En absoluto parece pesado (2kg) y cuando se mira en el lateral y aparecen todos los puertos soñados integrados todo cobra sentido. Además tiene certificado militar MIL-STD-810G que aseguran una durabilidad superior en condiciones exigentes. Algo así como decir a prueba de bomba.





En los dos laterales tenemos puertos USB, USB-C Tipo A y Tipo C con Thunderbolt, Ethernet, HDMI, DC-in y salida de audio.

Gracias a todos los puertos podremos trabajar con pantallas hasta 5K y aprovechar los puertos rápidos USB para transmitir a 40Gb por segundo.

pantalla

La resolución de la pantalla es simplemente bestial: 4K en un portátil de 15 pulgadas. Con esa resolución no hay tipografía o vector que no se dibuje perfectamente y nos dé la sensación de nitidez absoluta en todo momento. Los ángulos de visión son perfectos y no pierden color (100% Adobe RGB) en ningún ángulo habitual.

El modelo que probamos no tenía pantalla táctil pero existe un modelo de MSI Creator 15 con pantalla táctil lo que supone poder usarlo como tableta ya que además la pantalla se abre hasta 180º.





potencia

Lo más interesante e importante del MSI Creator 15 es su potencia. Con un procesador Intel Corei7 de 10.ª generación y 8 núcleos a 2.3GHz de frecuencia hasta 4.9GHz en Turbo Boost, unido a una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070 lo convierten en una verdadera máquina a la altura de cualquier ordenador de sobremesa de altísimas prestaciones.

Lo probamos en diferentes situaciones y en ningún caso dio síntomas de ralentización o lentitud. 10 videos 4K funcionando a la vez, todos los programas habituales del paquete Adobe (Photoshop, Indesign e Illustrator) sin demoras.

Abrimos algunos documentos que tenemos con más de 1000 capas y miles de vectores en InDesign y no aparecieron latencias ni ralentizaciones.

La situación más evidente de su potencia fue el uso de Twitch. Lo usamos para nuestro canal de Twitch y lo pusimos a trabajar a 1080px a 60 FPS (cámara externa de Logitech), con Spotify sonando de fondo y apenas utilizábamos el 5% de la CPU, mientras que con equipos habituales de Apple se llega un uso cercano al 90% de CPU.

conclusión

Para nosotros que utilizamos habitualmente equipos de la manzana, ha sido una verdadera sorpresa. Un portátil que demuestra que se puede trabajar más y mejor, con más solvencia tecnológica sin renunciar en absoluto a nada.

El precio del MSI Creator 15 según su configuración oscila entre los 1.600€ y los más de 2.500€ lo que supone una máquina perfecta para todo el espectro laboral de un creativo gráfico a un precio similar o incluso por debajo a otras opciones del mercado. Un portátil que casi se hace imprescindible una vez lo pruebas.