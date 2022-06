El festival se celebrará del 13 al 18 de junio en La Marina de València, en el Veles e Vents y en La Rambleta, y dará a conocer cómo trabajan los grandes creativos y cómo se sirven del diseño para construir un futuro mejor para todos.

Una muestra interactiva de diseño de todo el mundo. Así se presenta Experience Valencia, el festival internacional que traerá a Valencia a las primeras figuras del diseño mundial del 13 al 18 de junio. En el año en el que Valencia es la Capital Mundial del Diseño, la ciudad pone al alcance de toda la ciudadanía el acceso privilegiado a un evento único en torno al diseño y su poder transformador.

La Capitalidad ha anunciado que ya se pueden reservar las entradas para las seis jornadas del festival. Son gratuitas y se puede acceder a ellas a través de experiencevalenciafest.com. Además, han asegurado que está siendo un éxito de convocatoria pues algunos de los talleres ya han agotado las plazas disponibles.

El encuentro tendrá lugar en tres espacios de la ciudad: los workshops se llevarán a cabo en el espacio Zeus ubicado en La Marina de Valencia del 13 al 15 de junio, el 16 en el Veles e Vents de la Marina de Valencia y las conferencias y el resto de la programación de los días 17 y 18 en La Rambleta, espacio cultural de referencia en Valencia y uno de los más destacados a nivel nacional.

Experience Valencia, uno de los principales Signature Events que incluye el programa de la capitalidad por iniciativa de la World Design Organization (WDO®), ha sido concebido como un evento de alcance global que promueve la internacionalización de diseñadores y diseñadoras consolidados y emergentes.

Experience Valencia es uno de los eventos centrales y más relevantes de la programación de Valencia Capital Mundial del Diseño.

Dirigido y comisariado por Wences Sanz-Alonso, se trata de un festival abierto a diseñadores, profesionales y estudiantes, y para todas aquellas personas interesadas en el diseño, donde los mejores diseñadores nacionales e internacionales nos mostrarán sus procesos de trabajo y su opinión sobre la situación actual de las disciplinas creativas.

un formato formativo y lúdico

El evento pretende ser una mezcla entre diseño digital e interactivo, diseño gráfico, motion graphics, música, creatividad, networking, profesionales del diseño de producto y artistas. Un formato formativo y lúdico pensado para trascender mucho más allá de 2022, en el que aprender de las experiencias y de las trayectorias profesionales de grandes profesionales, y donde disfrutar de esta gran ciudad, de sesiones de DJ’s y de tantas otras sorpresas junto a una efervescente comunidad creativa proveniente de todo el mundo.

Este acontecimiento conectará Valencia con la comunidad creativa internacional con la misión de trascender mucho más allá de 2022.

A lo largo de esta semana también se desarrollarán otras actividades como el podcast en directo “Women at Work” by Hey Studio powered by Shifta y diferentes workshops y eventos de la mano de iF Awards, Borja Holke o Rubio & Del Almo, así como la Masterclass de Raúl Goñi (Public Project Protest), entre otros.

Algunos de los ponentes que participarán en esta edición son: Brian Collins (Collins), Caterina Bianchini (Studio Nari), Yarza Twins, Thomas Kurppa (Kurppa Hosk), Rebeka Arce, Liza Enebeis (Studio Dumbar), Kaave Pour (Space 10), Mathieu Desjardins y Valerio Monopoli (Pangram Pangram), Cuchillo, Hamill Industries, Sebastiaan Scheer (Media.Monks), Marta Cerdà, Buba Viedma, Bráulio Amado, Simon D’haenens (Dog Studio), Roanne Adams (RoAndCo), Rubén Sánchez (Dgrees) o Alex Trochut, entre otros.