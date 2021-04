Con este curso de Domestika aprenderás a usar tu sketchbook para encontrar tu estilo propio de dibujo de la mano de Mattias Adolfsson.

Aprende con el arte del sketching

Encontrar tu propio estilo de dibujo creativo es un proceso que solo se puede lograr a través de la práctica. Cuando dibujar es un hábito constante, la creatividad se desarrolla de forma natural, abriendo una multitud de posibilidades que se pueden utilizar en las ilustraciones finales. Con este curso podrás descubrir el arte del sketching, una variedad creativa que no te dejará indiferente.

Mantener un cuaderno de bocetos ha jugado un papel importante en el proceso creativo de Mattias a lo largo de su carrera como ilustrador. Su larga lista de clientes incluye revistas como The New Yorker, The Hollywood Reporter y New York Times, junto con estudios de animación como Nickelodeon, Dreamworks y Disney.

En este curso, Mattias Adolfsson te muestra el proceso del sketching, es decir, la forma de transformar tus garabatos en arte. Sigue los pasos iniciales para comenzar a dibujar y liberar la mano, aprende nuevos métodos creativos a partir de objetos reales y desarrollar tu imaginación.

¿qué incluye este curso?

Comienza conociendo a Mattias Adolfsson, como pasó del diseño gráfico en animación 3D para la industria de los juegos de ordenador, a convertirse en un ilustrador independiente, compartiendo su trabajo en las redes sociales. Descubre los muchos tipos de medios que Mattias ha ilustrado; desde grandes campañas publicitarias hasta ilustraciones editoriales, diseño de productos, fundas de discos y mucho más.

A continuación, abrirá su cuaderno de bocetos, escribirá la fecha, lo firmará y se embarcará en su viaje de dibujo con Mattias. Él describe los beneficios de comenzar con un lápiz o su favorito personal: la pluma estilográfica, revisar otros materiales que tal vez deseas utilizar en este curso. Comenzarás a dibujar el material e dibujo que ha seleccionado para este curso como sus modelos.

Luego, convierte tus objetos en personajes, usando tu imaginación y elaborando diferentes figuras, usando otros materiales como frutar o verduras para practicar. Define cómo crea caras e ilustra emociones, dibujando autorretratos con el uso de un espejo o tu teléfono inteligente.

Descubre cómo transformar a tus personajes en criaturas similares a animales y más, agregando una serie de detalles en tus dibujos. Mezcla emoción y movimientos en tus ilustraciones observando cómo interactúan entre sí, jugando con una serie de combinaciones.

Profundiza en la perspectiva, mientras aprendes a trazar una perspectiva de un solo punto, dibujando tu habitación para practicar. Aprenda la perspectiva isométrica, para dar más volumen a sus ilustraciones, dibujando un paisaje urbano mientras explora esta técnica y agrega color para terminar. Por último, Mattias te mostrará cómo compartir su arte en las redes sociales y participar en la comunidad artística.

¿cual es el proyecto del curso?

Terminarás este curso con un cuaderno de bocetos lleno de ejercicios inspiradores y una pieza final que incorporará todo lo que has aprendido a lo largo del camino.

El proyecto para este curso continuará, ya que el objetivo principal de este curso es llenar un cuaderno de bocetos con garabatos, ideas y experimentos para agudizar su proceso creativo y solidificar el hábito de dibujar.

Aprende con el arte del sketching

¿a quién está dirigido?

Desde los ilustradores novatos hasta los experimentados, y todos aquellos que buscan desarrollar su proceso de dibujo creativo. Este curso es para cualquier persona que quiera mejorar su técnica de ilustración a través del uso constante de un cuaderno de bocetos.

requisitos

No se requiere experiencia previa en dibujo, solo necesitará experimentar con lápiz y papel.

Necesitará un cuaderno de bocetos, un lápiz o un bolígrafo de tinta, una goma de borrar, una regla y acuarelas o marcadores.

Aprende con el arte del sketching

sobre mattias adolfsson

Mattias Adolfsson ha trabajado como ilustrador independiente durante 11 años. Después de haber trabajado como diseñador gráfico para la industria de los juegos de ordenador, comenzó a compartir su trabajo en las redes sociales, donde comenzó su exitosa carrera en la ilustración.

Su larga lista de clientes incluye a Nickelodeon, Disney, Dreamworks, Cartoon Network, Warner Brothers, junto con otros importantes estudios de animación. Ha ilustrado para revistas como The New Yorker, The Hollywood Reporter y The New York Times.

Mattias ha realizado una variedad de trabajos de ilustración en áreas como diseño de productos, para la marca de ropa para bebés Atelier Choux Paris, mangas récord, así como una comisión de arte para el hospital más grande de Suecia.

