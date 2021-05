La campaña «Work in progress», diseñada por la agencia Oliver, reafirma los valores que han acompañado al periódico durante estos dos siglos: propiedad independiente y un firme compromiso con las ideas progresistas.

Para conmemorar su 200 aniversario, el periódico The Guardian ha lanzado “A work in progress since 1821”, una campaña creada por la agencia publicitaria Oliver que destaca el papel y la voz única de la publicación a la vez que anima a los lectores a subscribirse a la misma.

«Work in progress» está compuesta por 230 vallas publicitarias que se distribuyen por diversos lugares de Londres y Manchester, como en Manchester Piccadilly. Algunos de los mensajes que se pueden ver en las vallas publicitarias son: «The cat among the pigeons» (expresión inglesa que se refiere decir o hacer algo que genera problemas o enfada a mucha gente) o «Reader funded not billionaire backed» (financiado por sus lectores, no sustentado por billonarios).

«La campaña “Work in progress” surge porque no es suficiente con mirar hacia atrás, debemos pensar en lo que viene a continuación y buscar soluciones esperanzadoras». Kate Davies, directora de marketing de The Guardian

Las celebraciones del segundo centenario comenzaron el pasado 5 mayo y se prolongarán durante un mes. «200 años es mucho tiempo para que dure cualquier organización —asegura Katharine Viner, editora jefe de The Guardian News & Media—, pero gracias al apoyo y la confianza de los lectores ahora tenemos un mayor impacto».

Además de la campaña de la agencia Oliver, los formatos que se han diseñado pasan desde anuncios en podcast británicos hasta tres producciones cinematográficas. Estas últimas, producidas por Independent Films, exploran la idea de progreso en relación al medio ambiente, la igualdad y la humanidad. Los anuncios se harán en podcasts como «Reasons to be Cheerful» y «Kermode on Film».

Por otro lado, The Guardian ha organizado un festival digital de eventos en vivo y conferencias sobre los formatos digitales e impresos en el periodismo que se celebra en mayo y junio. Para ello, se asociarán a instituciones culturales como la Galería de Fotógrafos de Londres o el Festival Internacional de Manchester.

sobre el periódico

El periódico que es propiedad de Guardian Media Group (GMG) pasó a llamarse The Guardian en 1959. Los periódicos hermanos del título, The Observer y The Guardian Weekly, son propiedad de GMG.Scott Trust, que es el propietario de GMG, se creó en 1936 para garantizar la independencia financiera y editorial de The Guardian.