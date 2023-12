Actualizado 02/12/2023

Sigue las conferencias del sábado de la Galicia Design Week con Pedro Arilla, Sara Regal, Digital Dosis, Mendesaltaren, News&Coffee, Brutto. Y las sesiones de música de Certain People, Oma Totem, Danielle y Mad Miran. Si estas en A Coruña no te pierdas la expo ‘Designed in Galicia’.