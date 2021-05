Descubre las razones para usar esta herramienta de ilustración ideal para ilustrar viñetas, diseñar lettering o crear personajes animados.

Si hay una app que destaca entre las cientos que existen para iPad, no es otra que el software profesional de ilustración Procreate. El asistente de animación se lanzó en 2011 y, desde entonces, sus usuarios no han parado de crecer. Los creativos que lo utilizan coinciden en que su potencialidad, versatilidad y simplicidad lo convierten en una herramienta de trabajo ideal.

porque da vida a las ilustraciones

En su curso Procreate: técnicas de ilustración creativa, la ilustradora Vero Navarro te enseñará las claves de la ilustración digital con Procreate. Aprenderás su proceso creativo, desde la idea inicial hasta el archivo final y descubrirás cómo usar las herramientas de la app, experimentando y sobre todo, divirtiéndote. Finalmente, lograrás darle vida a tus dibujos con el asistente de animación de Procreate.

porque brinda nuevos recursos narrativos

La animación es una herramienta muy poderosa para contar una historia. Eso asegura Martín Tognola, que ha trabajado para clientes como The Washington Post o The New York Times. En su curso Ilustración animada con Procreate: cuenta una historia en movimiento, aprenderás a utilizar la animación como recurso narrativo para ilustrar mientras aprendes a utilizar el software. La idea es transmitir un mensaje solo con dibujos que se repiten en bucle.

porque suma expresividad sin perder naturalidad

En su curso Técnicas de dibujo tradicional con Procreate, la dibujante y autora de cómics Laura Pérez, que ha trabajado con clientes de la talla de The Washington Post, National Geographic o American Airlines, te mostrará cómo logra que Procreate imite los trazos tradicionales del grafito en papel y tenga un estilo más suelto y lleno de frescura.

porque es divertido de aprender

El ilustrador Ataul utiliza la música para explicar las técnicas de Procreate desde cero en su curso Ilustración a todo volumen con Procreate. Junto a él, aprenderás a utilizar conceptos básicos de dibujo geométrico, dibujo anatómico, luz y color. A partir de tu banda o artista favorito verás cómo diseñar una composición que cautive y atrape las miradas. Al terminar, podrás usar el software de manera fluida para que asumas con seguridad tus propios proyectos.

porque es ideal para despertar emociones

Contar historias y transmitir emociones mediante la ilustración infantil con tu iPad es fácil de la mano de la ilustradora Jimena S. Sarquiz, quien tiene una especial conexión con los libros para niños. Después de trabajar con distintas técnicas, Procreate se ha convertido en su herramienta favorita. En su curso Creación de personajes para cuentos infantiles con Procreate aprenderás a diseñar personajes para cuentos infantiles desde cero y a integrarlos en una escena con tu iPad Pro.

porque lleva el lettering al siguiente nivel

Marcar la diferencia animando tus letras es muy fácil junto al diseñador gráfico especializado en lettering y branding Eduardo Mejía. En su curso Lettering publicitario animado con Procreate, aprenderás a crear una pieza de lettering animada utilizando Procreate. Gracias a este software, llevarás aún más lejos tu creatividad diseñando con gran precisión y convirtiendo tus obras en piezas en movimiento que sirvan como material publicitario para tus clientes e, incluso, para tu propio porfolio.

porque mejora los personajes

Este el curso Diseño de personajes estilo cartoon con Procreate, impartido por el ilustrador Ed Vill, se tratan las nociones básicas sobre esta técnica. Sin embargo, también irás un paso más allá y aprenderás a utilizar Procreate, manejar el Apple Pencil y sacarle el máximo partido a tus ilustraciones en una gran variedad de soportes. Esto te dará mayor versatilidad y mejorará el resultado integral de tu trabajo.

porque permite crear cómics para redes sociales

Transformar el brief de un cliente en viñetas ilustradas para redes sociales y conseguir llegar a la audiencia mezclando técnica con imaginación es posible de la mano de la ilustradora y viñetista Rocío Diestra Villavicencio. En su curso Ilustración de viñetas para redes sociales, aprenderás todo lo necesario para crear cómics para redes sociales, desde la idea, el storytelling o el diseño, hasta la estrategia de comunicación para cualquier marca o cliente.

porque es una herramienta para diseñar tatuajes de autor

El tatuaje de autor se basa en crear diseños únicos e irrepetibles y la diseñadora de tatuajes Diana Félix es conocida por eso. En su curso, Diseño de tatuaje de autor con Procreate, Diana te guiará para que logres definir tu propio estilo diseñando planillas con ilustraciones de autoría que te sirvan como catálogo y porfolio de tu trabajo. Profundizarás en la fase del diseño de tus creaciones con Procreate.

Estas son solo algunas de las potencialidades que ofrece Procreate. ¿Quieres descubrir todos los secretos del software de dibujo más potente del mercado? Aprende sus claves con el nuevo pack de dos cursos de Procreate y domina desde cero las herramientas para dibujar, retocar y crear sin límites. ¡Aprovecha la oportunidad de este pack especial por tiempo limitado!