Con este curso de Domestika aprenderás a seguir tu intuición artística para crear ilustraciones atmosféricas experimentando con conceptos, color y composición.

El ambiente de una imagen se genera sobre elementos visuales, pero hay elementos emocionales que pueden impactar al espectador. Por eso, la ilustradora Deb JJ Lee confía tanto en la técnica como en la intuición artística para dar forma al estado de ánimo de sus piezas. Este enfoque la ha llevado a trabajar con marcas como Adobe, Google y Facebook, y con medios de comunicación como The Washington Post o NPR.

En este curso online, aprenderás a pintar ilustraciones ambientales en Procreate. Deb te enseñará a desarrollar un concepto siguiendo tus instintos, así como a expresar emociones a través del color, la composición y las líneas. Confía en tu mente para guiar las decisiones creativas y producir arte que conmueva a tu audiencia.

¿qué aprenderás en este curso online?

Primero, conocerás a Deb Lee, que te hablará de su viaje creativo: desde tocar el violín hasta el diseño de UX y finalmente la ilustración. También te contará las influencias que inspiran su trabajo.Después, aprenderás a usar las funciones principales de Procreate. Luego, elegirás una escena para dibujar y verás cómo obtener referencias éticas para inspirar tu composición, antes de desarrollarla a través de una serie de miniaturas.

A continuación, Deb te enseñará paso a paso cómo convertir tu boceto en una pieza pulida. Definirás formas, perfeccionarás los detalles y explorarás cómo el color puede crear un ambiente, además de fortalecer los aspectos narrativos.

Después de superponer las líneas, perfeccionarás la imagen usando el enfoque improvisado de tu profesora. Realizarás los ajustes de última hora antes de exportar tu archivo para compartir.

Para concluir, Deb te mostrará cómo crear un sitio web para tu porfolio. También compartirá algunos consejos sobre la industria de la ilustración y sobre cómo superar el bloqueo creativo.

¿cuál es el proyecto del curso?

Crearás una ilustración digital basada en una película o un libro que transmita el ambiente y las emociones de la historia.

¿a quién está dirigido este curso online?

A cualquier persona interesada en el dibujo digital que quiera aprender a seguir su intuición creativa.

requisitos y materiales

Se recomiendan conocimientos básicos de dibujo y nociones de Procreate, pero no son imprescindibles.

En cuanto a los materiales, prepara un iPad con Procreate instalado y un lápiz óptico compatible.

deb jj lee

Deborah Lee es una ilustradora coreana residente en Brooklyn (NY). Durante el último año de su carrera de diseño en la Universidad Carnegie Mellon, se dio cuenta de que dibujar era su verdadera pasión y pasó los años posteriores a su graduación desarrollando su cartera mientras trabajaba como diseñadora de UX en Silicon Valley. En 2020, Deb dio el salto a una carrera independiente a tiempo completo. Como ilustradora autodidacta, se basa tanto en la técnica como en la intuición para crear arte con una fuerte carga emocional.

Deb ha colaborado con marcas como Google, Facebook, Lyft, LinkedIn y Procreate, así como con medios de comunicación como New York Times, The Washington Post, NPR y PBS. . En el campo editorial, ha ilustrado para editoriales como HarperCollins, Macmillan o Simon and Schuster. También ha escrito sus propias memorias gráficas, IN LIMBO, y ha sido premiada por su trabajo por la Sociedad de Ilustradores y Adobe.

→ Domestika