La icónica marca de color incorpora aromas a sus tintas de imprenta: un verde que huele a hierba fresca o un marrón con aroma a arcilla, elevando el diseño impreso a una nueva dimensión sensorial.

Pantone, el referente mundial en color y tendencia, ha anunciado una revolución que promete transformar el diseño gráfico y la impresión: tintas con aromas integrados. A partir de 2025, los colores del sistema Pantone podrán incluir fragancias asociadas, como un verde con aroma a hierba recién cortada o un marrón con un toque de barro o arcilla, lo que llevará las experiencias impresas a un nivel completamente nuevo.

Según el CEO de Pantone, Elley Tinta, esta innovación responde a una creciente demanda de las marcas por ofrecer experiencias multisensoriales y diferenciarse en un mercado saturado. “El color ya no será solo visual; queremos que el diseño trascienda y conecte con las emociones a través de todos los sentidos. Nuestro objetivo es llevar el diseño impreso a otro nivel de experiencia”, afirmó Tinta durante la presentación.

Pantone ya ha dado los primeros pasos hacia este futuro colaborando con la prestigiosa empresa de creación de perfumes DSM-Firmenich, líder en innovación olfativa. Esta asociación estratégica ha permitido el desarrollo de fragancias como Mocha Mousse Smell-The-Taste™, que Pantone describe como una experiencia que combina bienestar, sofisticación y calidez.

“Mocha Mousse es solo una muestra de lo que será posible en 2025. Las tintas con aroma abrirán una nueva dimensión de diseño sensorial, conectando a las personas con los colores de formas que nunca antes habíamos imaginado”, explicó Sara Cromática, directora de innovación de Pantone.

Pantone ofrecerá estas tintas en dos versiones: con y sin aroma. Los diseñadores podrán elegir entre fragancias predeterminadas o solicitar aromas personalizados, adaptados a proyectos específicos. Esta tecnología, sin embargo, no será accesible para todos: su precio será significativamente superior al de las tintas convencionales, posicionándolas como un recurso exclusivo para proyectos premium, como packaging de lujo, catálogos sensoriales y branding de alto nivel.

Pantone permitirá también que marcas y estudios puedan registrar colores y aromas exclusivos, reforzando su identidad sensorial.

El mensaje de Pantone es claro: los diseñadores que no adopten esta tecnología estarán rezagados. Según Tom Printwell, jefe de marketing de Pantone,

“Los diseñadores que no incorporen esta tecnología estarán diseñando para un mundo que ya no existe. El futuro del diseño es multisensorial. Si no quieres quedar como un nostálgico del pasado, necesitas pensar más allá del color y llevar tus proyectos a esta nueva dimensión.”