Seis nuevos murales, inspirados en los diseños de la comunidad local, se expondrán por los alrededores de Old Trafford a partir del 15 de mayo.

«Together We Are One», mural arte interactivo

OT Art Trail, iniciativa de OT Creative Space que se centra en el arte interactivo, muestra una serie de murales pintados en paredes y casas del barrio Old Trafford, al sur de Manchester. Su objetivo es dar un toque de optimismo a las calles de la ciudad, además de unir a la localidad después del confinamiento.

La idea del proyecto surge durante la pandemia, cuando la comunidad local realizó una serie de murales después de participar en talleres online. Ahora esas creaciones sirven de base para los diseños realizados por artistas locales. El tema del proyecto es «unión comunitaria y diversidad», por lo que la participación ciudadana es esencial.

«Habrá talleres en línea, campañas en redes sociales y proyecciones de estudio para conectar con las ideas de la comunidad local.» OT creative Space

«Together We Are One», mural arte interactivo

«Together We Are One» es el lema del primer mural del proyecto, que se encuentra en Seymour Park. Se trata de una pieza realizada por el diseñador Robert Lomas y la artista local Becki Miller. «Los temas visuales que recorren la pieza son el arcoíris, las nubes y una fresa que se relaciona con la historia de Old Trafford», asegura Lomas.

artistas del proyecto

Mural Life (Qubek) es uno de los artistas del proyecto. Es el creador de multitud de graffitis y murales de la zona norte de Manchester. Martene Rouke también es parte de la iniciativa, en el que aporta su conocimiento sobre las formas abstractas de las letras de graffiti.

Robert Lomas, interesado en la tipografía, el color y el movimiento, Me-Dzynz, con una trayectoria de más de treinta y cinco años en el graffiti, y Sam Owen Hull, artista contemporáneo que trabaja en Manchester, son otros de los profesionales que están a cargo de los murales. Todos los artistas también colaborarán en el desarrollo de una serie de premios de arte para los que quieran participar en el proyecto.

seis nuevos murales

El pasado 15 de mayo se expusieron seis nuevos murales repartidos por Old Trafford. Estos han sido realizados por artistas como Russ Meehan, Martene Rourke, Jamie Rennie, Sam Owen Hull, Lynda Sterling y Donna Michelle Griffith.

Los murales se distribuyen por ubicaciones a no más de 10 minutos a pie de Ayres Road. Además de la parte visual, el recorrido estará acompañado por un audio que explique cada una de las piezas y en todos ellos se podrá escanear un código QR para mostrar el mapa de la ruta.

El proyecto será documentado por el Foro Juvenil de Old Trafford que mostrará el progreso de las ideas desde las ideas iniciales hasta los murales que se están creando. Si quieres ser parte del proyecto, visita otcreativespace.co.uk para obtener más información o sigue a Robert Lomas en Instagram para ver el progreso del proyecto.

→ Accede a OT Art Trail aquí