Con este curso de Domestika descubrirás estrategias de diseño, explorarás el aspecto comercial del diseño y aprenderás a utilizar tu creatividad para solucionar retos de marketing.

Douglas Davis, diseñador galardonado y experto en estrategia, combina la creatividad con el idioma de los negocios para crear soluciones de marketing innovadoras dirigidas a clientes como HSBC, The Economist, Campbell’s o Deutsche Bank. También es el autor del libro, Creative Strategy and the Business of Design.

En este curso online, te enseñará cómo construir paso a paso tu propia metodología para resolver problemas de diseño. Además, aprenderás a usar el marco de la estrategia creativa para generar hilos estratégicos que podrás aplicar a conceptos creativos para tu marca personal o tus clientes. ¡Organiza el caos y desafía lo establecido para llevar tus ideas a la acción!

¿qué aprenderás en este curso online?

Primero, Douglas Davis, diseñador y experto en estrategia, se presentará y te hablará de cómo convirtió su pasión de la infancia por el dibujo en una carrera profesional a tiempo completo. Además, te revelará las influencias que más le inspiran.

Después, analizarás tu papel en el contexto de los negocios y aprenderás varios conceptos esenciales de marketing. Para ello, estudiarás en qué partes de una organización puedes influir y descubrirás cómo convertir las necesidades de un cliente en una propuesta con soluciones viables.

Entonces, Douglas te presentará el marco de la estrategia creativa y lo usarás para organizar tu proceso creativo en cuatro columnas: público objetivo, hechos, características y mensaje que deseas comunicar. En la última unidad, usarás todo el trabajo realizado en la investigación anterior para extraer conclusiones. Para terminar, transformarás estas conclusiones en un análisis de posibles escenarios listo para presentar a tu cliente.

¿cuál es el proyecto del curso?

Usarás el marco de la estrategia creativa para proponer soluciones innovadoras ante desafíos de marketing.

¿a quién está dirigido este curso online?

A profesionales de la creatividad que busquen ampliar sus conocimientos sobre emprendimiento y mejorar su forma de promocionarse.

requisitos y materiales

Se requieren conocimientos previos de diseño. En cuanto a los materiales, solo necesitarás algo con lo que escribir.

sobre douglas davis

Douglas Davis es un diseñador galardonado y experto en estrategia. De niño fue siempre muy creativo y le encantaba el dibujo, tanto que soñaba con ser dibujante algún día. Ya de adulto, estudió diseño gráfico y fotografía en la Hampton University y diseño de comunicación en el Pratt Institute. Sin embargo, considera que su formación no empieza hasta su primer día de trabajo como diseñador.

Desde entonces, Douglas ha colaborado con clientes como HSBC, The Economist, Campbell’s, Ruby Tuesday, Deutsche Bank, Liberty Mutual, Dassault Falcon, Maserati, Scholastic, Aveeno o Illy. También ha sido profesor de estrategia y diseño en instituciones como NYU, SVA, Pratt Institute, Maryland Institute College of Art o la City University of New York. Además, ha publicado un libro, Creative Strategy and the Business of Design, y ha participado en proyectos como Imported from Brooklyn, una historia sobre cómo abrirse camino en el mundo creativo, que obtuvo más de 15 millones de visitas y fue nominada a dos premios Emmy.

