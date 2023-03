Con este curso de Domestika aprenderás a desarrollar una estrategia de marca basada en posicionamiento, personalidad, valores y mensaje para promover un negocio y potenciar el engagement de tu comunidad.

Al profundizar en las experiencias humanas, el storytelling y el diseño tienen la capacidad de fomentar un sentido de pertenencia e inspirar a las personas a participar en el cambio social. Esta es la misión de la experta en branding Jessie McGuire para dar voz a las comunidades y abordar las necesidades no satisfechas de la sociedad y la lleva a cabo usando estas herramientas para impulsar aquellos negocios orientados a una causa concreta. Como socia ejecutiva de la agencia ThoughtMatter, ha ayudado a organizaciones como World of Women a desarrollar identidades basadas en historias que tocan la fibra sensible del público y generan un compromiso significativo.

En este curso online, Jessie te mostrará cómo crear una estrategia comercial con un propósito definido que llame a la acción de la audiencia. Con ella, aprenderás a elaborar la historia que alimenta la identidad de una marca y la capturarás en un esquema, desde el posicionamiento hasta los mensajes y el diseño. Conviértete en un agente del cambio a través del arte del branding.

¿qué aprenderás en este curso online?

Comenzarás conociendo a Jessie McGuire, que te relatará cómo su trasfondo multicultural y su experiencia en el arte la llevó al diseño de comunicaciones y despertó su pasión por los negocios con una causa social. Además, descubrirás las personas y los libros que le sirven de referencia para sus obras.

A continuación, explorarás las facetas del branding y su poder para generar una cultura. Te familiarizarás con los aspectos involucrados en la creación de un negocio con propósito y significado. Terminarás la unidad profundizando en el storytelling para marcas y estudiarás cómo identificar las necesidades de tu audiencia a través del design thinking.

Después, comenzarás a desarrollar tu estrategia; primero, analizarás el contexto y el objetivo del negocio mediante la investigación y la inmersión de la marca. Luego, usarás tus hallazgos para crear una historia que defina el lugar de la marca en el mundo y establezca las bases de su identidad visual. Por último, articularás tu posicionamiento, propósito, personalidad, valores y mensaje en un modelo de marca, además de aprender a presentarlo de forma eficaz.

Con tu estrategia lista, explorarás formas de recopilar feedback y datos de tu público objetivo mediante encuestas y entrevistas. Al final del curso, Jessie te dará varias pautas sobre los mensajes para implementar sin problemas tu solución de diseño con el mínimo coste y la máxima eficiencia.

¿Cuál es el proyecto del curso?

Diseñarás un modelo de marca que defina la identidad y el propósito de una empresa con una estrategia diseñada para potenciar la acción social.

¿A quién está dirigido este curso online?

A cualquier persona que desee defender una causa aprendiendo a promocionar una marca a través del diseño y el storytelling.

Requisitos y materiales

No se requieren conocimientos previos. En cuanto a los materiales, tan solo necesitarás un cuaderno, una pizarra blanca online y un espacio digital para recopilar y guardar tu trabajo, como Google Slides, Keynote o PowerPoint.

sobre jessie mcguire

Jessie McGuire es experta en branding y socia ejecutiva de ThoughtMatter, una agencia dedicada a la creación de estrategias de marketing personalizadas para empresas orientadas a un propósito determinado. Nacida en El Salvador y criada en Nueva York (EE. UU.), ha desarrollado una pasión por cultivar el sentido de comunidad. Su trayectoria en el mundo artístico la ha llevado a estudiar diseño de las comunicaciones en el Pratt Institute y branding en la School of Visual Arts. A través de su amor por la creatividad y las iniciativas sociales, ha ayudado a organizaciones orientadas a una causa a aumentar su visibilidad y a generar compromiso a través del diseño y el storytelling.

Además de colaborar en proyectos comerciales para P&G, Kimberly-Clark y Colgate Palmolive, Jessie ha participado en la concienciación con causas sociales y progresistas como World of Women, Joyful Heart Foundation, March for Our Lives y Girls Write Now. También ha sido responsable de iniciativas centradas en la comunidad para el Yerba Buena Center for the Arts, el centro de Staten Island y la Sociedad Histórica de Nueva York.

