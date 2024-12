El presidente electo prepara una serie de medidas para proteger lo que considera la ventaja creativa de Estados Unidos, desde restringir el acceso a software como Adobe o Microsoft hasta prohibir el uso de inteligencia artificial fuera del país.

Donald Trump, fiel a su estilo, ha anunciado una serie de medidas que busca implementar tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Estas abarcan desde recuperar el control de infraestructuras estratégicas como el canal de Panamá, considerar la compra de Groenlandia y plantear la anexión de Canadá, hasta una iniciativa disruptiva: prohibir la exportación de tintas Pantone y restringir el acceso global a software de diseño como Adobe Photoshop o Microsoft Office.

“Panamá, Canadá y Groenlandia son piezas clave para el futuro de la grandeza americana. Debemos recuperar el canal de Panamá porque siempre fue nuestro, y necesitamos Groenlandia no solo por su ubicación estratégica, sino porque el pueblo quiere que estemos allí. Canadá, por su parte, sería mucho más próspero como el 51º estado de Estados Unidos”, afirmó Trump en una reciente declaración en su red social Truth.

En el mismo contexto, Trump explicó que también tomará medidas para proteger lo que considera una ventaja creativa crucial: las herramientas de diseño e innovación desarrolladas en Estados Unidos.

“Las tintas especiales que fabricamos aquí en EE.UU. son nuestras y solo nuestras. Si el resto del mundo las quiere, que las fabriquen ellos mismos”, sentenció Trump, dejando claro que pretende prohibir la exportación de tintas Pantone y cualquier producto similar que pudiera beneficiar a la competencia internacional.

Software solo para americanos

Trump no se detuvo ahí. Declaró que obligará a empresas como Adobe y Microsoft a limitar el uso de sus productos únicamente a ciudadanos estadounidenses. Según el presidente electo: “Probé Photoshop una vez, mi hijo me enseñó, y me di cuenta de que si yo puedo usarlo, cualquiera puede. ¡Y eso significa que cualquiera en el mundo puede diseñar y competir con nosotros!”.

Con estas restricciones, Trump busca consolidar la hegemonía creativa de Estados Unidos y evitar que otros países utilicen herramientas americanas para competir en sectores clave.

“No podemos permitir que otros países nos superen usando nuestras propias creaciones. La creatividad siempre ha sido americana. Está en nuestro ADN. La inventamos, y no vamos a dejar que el mundo nos la robe”, agregó.

Restricción global de la inteligencia artificial

En otro paso controvertido, Trump indicó que está considerando prohibir el acceso a tecnologías de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos. “La inteligencia artificial es el futuro, y va a ser 100% americana. Si el resto del mundo quiere IA, pueden esperar hasta que decidamos cuánto compartir”.

Trump argumentó que esta medida asegurará que Estados Unidos mantenga su posición como líder global en innovación tecnológica, dejando al resto del mundo en una posición de dependencia.

Reacciones internacionales y del sector

Estas declaraciones han generado inquietud en el ámbito internacional. Mientras diseñadores de todo el mundo expresan su preocupación por la posible pérdida de acceso a herramientas esenciales, figuras como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente de Groenlandia, Múte Egede, han respondido con firmeza. Trudeau calificó las afirmaciones de Trump como “una fantasía sin sentido”, mientras que Egede reiteró que Groenlandia “no está a la venta”.

Por otro lado, el CEO de Pantone, Elley Tinta, advirtió sobre las posibles consecuencias de estas restricciones: “Los colores Pantone son un lenguaje global del diseño. Limitar su acceso podría perjudicar a la industria creativa en todo el mundo”.

A pesar de estas críticas, Trump mantiene su postura. “Si el mundo no puede diseñar, no puede competir. Y si no puede competir, ganamos. Es así de simple”, concluyó el presidente electo, reforzando su visión de un futuro donde la creatividad y la innovación se concentren exclusivamente bajo bandera americana.

Actualizado 28/12/2024