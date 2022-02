La nueva suscripción a Domestika Plus te permite potenciar tu creatividad y desarrollar tu perfil creativo con cursos de tu elección.

Si te has propuesto explorar tu potencial creativo, incursionando en nuevas áreas o adquiriendo nuevas herramientas para desarrollarte en las que ya dominas, Domestika Plus te lo pone fácil. Domestika acaba de lanzar este nuevo modelo de suscripción que te brinda beneficios premium y acceso exclusivo a algunos de los mejores materiales educativos online para creativos. Sin importar qué elijas aprender, la suscripción Plus te garantiza un ahorro permanente en todos los cursos.

beneficios exclusivos

A continuación, te contamos los beneficios de convertirte en miembro Plus.

20 % de descuento en packs de cursos

Si te suscribes al servicio anual tendrás la ventaja de acceder a un descuento del 20% en estos paquetes diseñados para mejorar tus habilidades. Los cursos que componen estos packs están seleccionados de acuerdo a sus niveles de complejidad, al tipo de herramientas que ofrecen y su especialización.

Esto son dos ejemplos de packs:

Pack para dominar los softwares más potentes. Este pack te permitirá mejorar tus proyectos digitales. Se centra en la oferta de cursos con Photoshop, Illustrator y Procreate, entre otros.



Pack nuevos cursos de Domestika. Este paquete te permite tener un panorama de nuevas herramientas creativas en áreas diversas.

crédito para hacer un curso de tu elección, cada mes

Al suscribirte a Domestika Plus recibirás un crédito mensual que podrás intercambiar por cualquier curso de tu preferencia. Desde acuarela hasta copywriting, tendrás la oportunidad de desbloquear cientos de cursos impartidos por algunos de los mejores profesionales en su campo. Si al momento de recibir tu crédito mensual no te sientes listo para comenzar un nuevo curso, tendrás 12 meses para intercambiarlo por un curso que llame tu atención. Tu curso seguirá siendo tuyo de por vida, de modo que podrás revisitar tus lecciones favoritas cuando quieras.

Aquí tienes dos ejemplos de cursos a los que puedes acceder mientras avanzas en tu carrera:

Cuando comiences puedes usar tu crédito para realizar el curso Dibujo para principiantes nivel -1, de Puño.

Si siempre has querido aprender a dibujar pero no sabes por dónde empezar, en este curso el ilustrador y educador Puño, te enseñará las claves para convertirte en dibujante desde cualquier nivel y a cualquier edad a través de una aproximación al dibujo desde un punto de vista racional y lúdico. El curso incluye diversas dinámicas y ejercicios diseñados para comprender cada uno de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje de la habilidad de dibujar.

Cuando hayas avanzado, puedes optar por Técnicas avanzadas de ilustración vectorial, un curso de Rafahu.

Rafahu –director de arte, ilustrador y animador que ha trabajado para marcas como Nike, Penguin Random House o José Cuervo, entre otras– te enseñará técnicas avanzadas de Illustrator. Aprenderás a generar brushes avanzados con Illustrator, diseñarás texturas vectoriales, explotarás el objeto 3D y realizarás estudios de luz para tus ilustraciones.

Como creativo, sabes bien que el crecimiento no es algo que suceda de la noche a la mañana. Perfeccionar tu arte lleva tiempo pero, gracias a los beneficios que te trae suscribirte a Domestika Plus podrás aprender nuevas habilidades de forma continua y explorar diferentes técnicas hasta robustecer tu conocimiento y tu talento. Comienza tu crecimiento profesional y suscríbete hoy a Domestika Plus.