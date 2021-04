En este curso de Domestika aprenderás los principios básicos del diseño de logos mientras descubres tu identidad personal como diseñador de la mano del diseñador gráfico Sagi Haviv.

Encontrar el equilibrio entre la simplicidad y la distinción es una de las tareas más difíciles en el diseño gráfico, y una en la que Sagi Haviv destaca. Durante muchos años, este diseñador de Nueva York (EE.UU.) ha creado logotipos icónicos para el US Open, la Harvard University Press o la Conservation International, entre muchos más.

Este curso te ayudará a romper algunos mitos erróneos sobre el diseño y a elevar tus proyectos y tu portfolio a otro nivel. Explorarás tu propia identidad como diseñador gráfico a través de proceso de desarrollo de un logo y de una identidad para un cliente.

Al finalizar este curso, no solo te habrás convertido en un mejor diseñador, sino que también en uno más centrado, con todas las herramientas para diseñar un logotipo icónico y venderlo a un cliente.

¿qué incluye este curso?

Sagi comenzará contándote sobre su trayectoria, desde que era un niño que vivía en una granja de Israel, hasta que se convirtió en el becario de la compañía de la que ahora es socio. Además, conocerás la historia detrás de algunos de los proyectos más importantes en los que ha participado, así como algunas piezas de diseño que lo inspiran.

Además de empezar a hablar sobre diseño de logotipos, Sagi cambiará tu forma de concebir la profesión, redefiniendo el rol de diseñador gráfico e incluyendo muchas más cosas que “solo diseñar”.

¿Qué constituye un buen logo? Sagi te explicará los principios de diseño logotipos analizando 6 logos distintos y algunos conceptos mal concebidos. También escogerá algunos de los logotipos enviados por los usuarios de Domestika para analizarlos y determinar si alguno de ellos tiene la fórmula secreta.

Profundizarás en la cuestión de cómo transformar una buena idea en algo icónico, eligiendo y analizando a un cliente para entenderlo, y luego, comenzarás a bocetar a mano tus primeras ideas.

Para finalizar, aprenderás las claves para realizar una buena presentación de tu logotipo. Verás cómo preparar la presentación de tu proyecto y además, cómo convencer a un cliente exigente. Sagi te dará algunos consejos para ayudarte a alcanzar tu objetivo final: crear un logotipo que haga historia.

¿cuál es el proyecto del curso?

Diseñarás un logotipo para un cliente de tu elección y aprenderás a presentarlo para que compre tu idea. Al finalizar este curso, no solo tendrás un logotipo, sino que también las herramientas para venderlo.

¿a quién está dirigido?

A diseñadores —principiantes o profesionales— y a cualquier persona que quiera aprender sobre diseño y logotipos.

requisitos

No necesitas conocimientos básicos para realizar este curso, pero sí la motivación y la curiosidad para aprender sobre el diseño de logotipos.

sobre sagi haviv

Sagi Haviv es un diseñador gráfico con base en Nueva York (EE.UU.) y socio de la firma de diseño independiente Chermayeff & Geismar & Haviv. Entre los más de 60 proyectos de identidad que ha desarrollado, se encuentran logotipos como el del torneo de tenis US Open, Leonar Bernstein at 100, Harvard University Press, Conservation International y LA Reid’s Hitco Entertainment.

Experto en el proceso de diseño de logotipos efectivos, Sagi contribuye asiduamente con Bloomberg Businessweek, PBS, Fast Company y Meet The Press de NBC. También da charlas y conferencias sobre el diseño de logos en todo el mundo, como por ejemplo, en TEDx, AIGA, HOW Design Conference, Brand New Conference, Princeton University, Onassis Foundation, American Advertising Federation, Columbia Business School, entre muchos otros. Además, ha sido jurado en los Clio Awards, Art Directors Club y presidente del jurado en los premios D&AD.

→ Domestika