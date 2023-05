Actualizado 04/05/2023

Con este curso de Domestika aprenderás a crear diseños innovadores y a construir una marca reconocible que conecte con su audiencia en todas las plataformas y canales.

Aprende diseños innovadores

Toda publicación o marca de medios necesita una personalidad reconocible, y es el diseñador quien ha de encargarse de expresarla visualmente. El diseñador Mark Porter ha trabajado con algunos de los medios más conocidos de Europa y, además, fue director creativo del The Guardian.

En este curso, te enseñará a crear sistemas de diseño cautivadores para medios impresos y digitales. Asimismo, aprenderás a combinar la tipografía, el diseño de las maquetas, el color y las imágenes para elaborar un lenguaje visual que comunique a una audiencia y aporte una identidad de marca fuerte. El interior de toda buena publicación siempre contiene la visión del diseñador. ¿Te animas a plasmar la tuya?

¿qué aprenderás en este curso online?

En primer lugar, conocerás mejor al diseñador Mark Porter, que te hablará de su trayectoria, desde que estudió Lenguas Modernas hasta que se abrió camino en el sector del diseño. También te comentará qué influencias le inspiran y repasará contigo los contenidos del curso.

A continuación, descubrirás qué es el diseño editorial y todos los elementos que hay que tener en cuenta, como la narrativa o la estructura. Después, aprenderás de qué se trata un sistema de diseño y cómo se utiliza en un proyecto para los medios de comunicación. Con la ayuda de Mark, analizarás las necesidades del cliente y las traducirás en diseños para formato impreso y web, entre otros.

En la tercera unidad, te adentrarás en los métodos y procesos involucrados al desarrollar tus diseños, partiendo de la tipografía. Luego, continuarás con las cuadrículas y el espaciado: tu profesor te contará por qué son importantes y cómo usarlos. Más adelante, explorarás cómo utilizar el color y las imágenes para expresar personalidad antes de ver cómo adaptar tus diseños a los diferentes medios para crear una identidad visual cohesionada.

Por último, tu profesor te guiará en el proceso de presentación de tu proyecto al cliente y a saber reaccionar ante su feedback. Para terminar el curso, te proporcionará consejos para aportar a tus clientes las herramientas necesarias con las que usar los diseños finales en la vida real.

¿cuál es el proyecto del curso?

Crearás un sistema de diseño cohesionado para el medio de comunicación que prefieras y lo aplicarás en diversas plataformas tanto en formato impreso y web como en redes sociales.

¿a quién está dirigido este curso online?

A todas las personas interesadas en el diseño editorial y de medios de comunicación.

requisitos y materiales

Se recomienda tener pasión por las revistas, los periódicos, los medios digitales o el periodismo televisivo. Necesitarás un computador con acceso a un programa de diseño como InDesign, Photoshop o Illustrator. No obstante, las herramientas más importantes serán tu creatividad y un sketchbook.

sobre mark porter

Mark Porter es un diseñador escocés afincado en Inglaterra. Desde pequeño, siempre ha sido una persona creativa y se pasaba la mayor parte del tiempo dibujando o tocando la guitarra. Más tarde, estudió Lenguas Modernas en la Universidad de Oxford, donde realizaba ilustraciones para la revista académica. Durante sus estudios, también se dedicaba a crear pósteres para eventos. Al terminar sus estudios, empezó a trabajar para una revista y, tras la aceptación por parte de los editores del rediseño que propuso, se publicó su primera pieza profesional.

Antes de pasarse al medio digital y de la televisión, continuó involucrado en los medios impresos durante 15 años más. Mark ha ocupado diversos puestos en los medios de comunicación, desde diseñador editorial hasta director artístico para revistas, periódicos, editoriales y canales de televisión muy importantes en Europa. Además, fue el director creativo del The Guardian y ha colaborado con la revista New Statesman y el museo Victoria and Albert de Londres, entre otros, así como con organizaciones benéficas y culturales.

