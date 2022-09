Con este curso de Domestika aprenderás a desarrolla tus habilidades como diseñador a través de ejercicios prácticos y aprende las pautas para transformar un diseño que no funciona en uno bien resuelto y eficaz.

Un diseño equivocado puede ayudarte a aprender y mejorar tus habilidades. En este curso online, aprenderás de los errores para afrontar tus proyectos editoriales con una mirada cada vez más profesional.

Seguirás los pasos de Enric Jardí, diseñador gráfico especializado en el sector editorial que ha trabajado con empresas como The New York Times, Penguin Random House o The Chicago Reader, entre muchas otras. Si quieres aprender sobre otros aspectos de diseño con él, pueden interesarte también sus cursos Cómo elegir tipografías y Diseño editorial: cómo se hace un libro.

¿qué aprenderás en este curso online?

Empezarás el curso conociendo mejor a Enric Jardí, que te hablará sobre su trayectoria en el mundo del diseño y te mostrará sus mayores referentes.

Después, te sumergirás en los conceptos del diseño editorial. Conocerás los fundamentos para mejorar distintos ejemplos de diseño, desde un cartel de aviso hasta una página de lectura para dispositivos móviles, pasando por una memoria e incluso una colección de cubiertas de libros clásicos.

A continuación, analizarás piezas editoriales más complejas, donde la estructura de la página y la narrativa de las imágenes debe trabajarse con gran cuidado. Aprenderás los trucos para diseñar un libro de recetas de cocina, un boletín de noticias en papel, una guía arquitectónica y un catálogo de muebles con varios idiomas.

Por último, Enric te mostrará cómo preparar los archivos finales para su envío a imprenta. Y, una vez concluido el curso, estarás listo para afrontar tus próximos retos de diseño editorial desde una mirada diferente.

¿cuál es el proyecto del curso?

Analizarás desde otro enfoque tus trabajos pasados, aplicando todo lo aprendido para lograr creaciones efectivas.

¿a quién está dirigido este curso online?

Tanto a quienes se estén iniciando en el sector del diseño editorial como a quienes deseen conocer más a fondo los detalles que hacen que un trabajo tenga un aspecto profesional.

requisitos y materiales

No necesitarás conocimientos previos para seguir los contenidos de las lecciones.

En cuanto a los materiales, te será de gran utilidad contar con una computadora con InDesign, aunque el curso está pensado para poder llevarse a cabo con cualquier programa que combine tipografía e imágenes.

sobre enric jardí

La carrera de Enric Jardí en el mundo del diseño se centra, principalmente, en el campo del diseño editorial, dirección de arte, cubiertas para libros, identidad corporativa, tipografía e ilustración.

Es un apasionado de las letras y la tipografía. Ha publicado Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán) y Pensar con imágenes, ambos traducidos a varios idiomas.

Además, compatibiliza su carrera profesional con la labor docente en diversos centros académicos como la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundación Blanquerna, la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ELISAVA, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Laponia (Finlandia) y la escuela IDEP de Barcelona.

Fue presidente de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos ADG-FAD durante varios años y ha recibido varios premios por su labor profesional en el campo del diseño, entre los que destacan: European Design Awards, Laus, D&AD Awards y Malofiej de infografía y el Premio Nacional de Cultura en el apartado de diseño otorgado por la Generalitat de Cataluña.