Del 28 al 30 de noviembre, Gràffica aplica rebajas en sus libros, colecciones y números de la revista, con ofertas que empiezan en 5 € y culminan el lunes con un CyberMonday dedicado a suscripciones.

El Black Friday aterriza en Gràffica con una propuesta directa: tres días de precios rebajados para quienes quieran ampliar su biblioteca, completar su colección de revistas o hacerse con herramientas fundamentales para el día a día creativo.

Revistas desde 5 €

Las revistas Gràffica se convierten en uno de los grandes reclamos del fin de semana. Los números comprendidos entre el 6 y el 20 pasan a costar 5 €, mientras que los ejemplares del 21 al 36 se sitúan en 10 €. Un tramo amplio de ediciones que permite completar colecciones, explorar temas pasados o rescatar enfoques editoriales que siguen plenamente vigentes.

Libros rebajados y herramientas clave

El catálogo editorial llega con descuentos igualmente contundentes. Libros esenciales como Letras Recuperadas, Sistemas Visuales Flexibles, Pepe Gimeno, Dialogos Arte y Diseño, Vivir del diseño y Color Book quedan en 35 €. Ediciones más breves, como La Nave y Yonoh, bajan a 15 €, al igual que todos los títulos de la Biblioteca Gràffica.

Y una de las ofertas más rotundas del fin de semana: el Type Book, una herramienta de consulta habitual para estudiantes y profesionales, se sitúa en 10 €, muy lejos de sus 25 € habituales.

El showroom, abierto este sábado hasta las 15:00 h

Además de la tienda online, el showroom de Gràffica en Valencia se suma con los mismos precios. Este sábado estará abierto hasta las 15:00 h, una ocasión para hojear libros, comparar ediciones y descubrir detalles que solo se aprecian en mano. El espacio funciona como una extensión física del catálogo: un lugar donde pedir consejo, tocar papeles y conversar sobre procesos o ediciones antes de decidir la compra.

Y el lunes, CyberMonday

El Black Friday no termina el domingo. Gràffica reserva para el CyberMonday una oferta especial centrada en suscripciones, con el precio más bajo del año. La cifra se anunciará el mismo lunes: conviene estar atentos.

Actualizado 28/11/2025