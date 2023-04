Actualizado 27/04/2023

Con este curso de Domestika, aprenderás a aprovechar el poder de la forma, el color y los patrones para expresar ideas mediante diseños gráficos audaces.

La artista y diseñadora gráfica June Mineyama-Smithson tiene un objetivo: difundir el optimismo a través de colores y formas audaces y hermosos. Inspirada en las luces brillantes de su infancia en los años 70 y 80 en Tokio, June emplea un método de diseño gráfico único que es más grande Ha creado diseños para muchos proyectos urbanos, en colaboración con el Barbican Centre de Londres y On the Grid, y también ha desarrollado su propia colección NFT, When a Visionary Dreams.

En este curso en línea, aprenda a crear carteles llamativos y publicaciones en redes sociales utilizando los métodos personalizados de June. Ella te enseña a encontrar inspiración en tu imaginación y tu entorno, traduciéndolos en diseños emocionantes con formas y colores únicos. Prepárese para dejarse guiar por su intuición creativa y su inspiración cotidiana.

¿qué aprenderás en este curso online?

Comienza conociendo a tu maestra, artista y diseñadora gráfica June Mineyama-Smithson. Descubre cómo encuentra inspiración en sus paseos urbanos por Londres, Tokio, Hong Kong y la ciudad de Nueva York, así como en colores vivos y brillantes. Aprende a toma una página de su libro y encuentra inspiración en todas partes.

Ponte en contacto con tu intuición creativa interior aplicando los métodos de comunicación visual de June con ejercicios prácticos. Inspirada en los artesanos del kimono del siglo XVII, su técnica te ayuda a sumergirte profundamente en el poder del color y las formas para dar nueva vida a tus creaciones.

Luego, descubra su creatividad encontrando inspiración en sus observaciones diarias e incorporándolas en un tablero de humor. Después de hacer un boceto inicial, trabaje con Illustrator para elegir sus formas y colores, y luego finalice sus carteles y publicaciones en las redes sociales.

Una vez que haya terminado, aprenda cómo difundir su trabajo a través de la marca personal y la colaboración.

¿cuál es el proyecto del curso?

Cree una serie de carteles y publicaciones en las redes sociales que giren en torno a un solo tema.

¿a quién está dirigido este curso online?

Cualquiera que quiera crear diseños impactantes con colores y formas llamativas.

requisitos y materiales

Se recomienda conocimientos básicos de Adobe Illustrator. En cuanto a los materiales, necesitas un ordenador con el software instalado.

june mineyama-smitshon

La artista y diseñadora gráfica June Mineyama-Smithson creció en Tokio, pero su curiosidad por el mundo fuera de Japón la llevó a estudiar diseño gráfico y de medios en la London College of Communication (UAL). Trabajó como diseñadora gráfica en el área de branding. industria, pero esto no cumplió del todo con sus objetivos artísticos. Encontrando inspiración en lo aparentemente mundano, comenzó a combinar formas geométricas y colores llamativos, volcando su energía creativa en sus proyectos personales.

June ha organizado numerosas charlas y conferencias sobre comunicación visual en el Reino Unido y en Hong Kong. Ha sido parte de innumerables proyectos urbanos, colaborando con el Centro Barbican de Londres, On the Grid y más. También creó su propia colección NFT, When a Visionary Dreams , y ahora trabaja como diseñadora gráfica y profesora en su alma mater, UAL.

→ Domestika