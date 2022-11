Con este curso de Domestika aprenderás a observar la ciudad y convertirás tus bocetos en dibujos narrativos mientras descubres los secretos de la ilustración profesional.

París y sus bulliciosos bulevares, una plaza romántica que espera a la vuelta de la esquina, la tranquilidad de un parque en pleno día… El ilustrador Vincent Mahé es un apasionado de las ciudades, sus rincones y su arquitectura. También concede gran importancia al proceso de observación: su cuaderno es un jardín donde cultiva día tras día su creatividad.

En este curso online, te sumergirás en el corazón de su proceso creativo, desde el primer boceto hasta el dibujo en Procreate. Para el proyecto final, crearás una ilustración en color que capture la riqueza de una escena urbana, mostrando a su gente y sus historias. ¡Prepárate para conocer los secretos de un artista que ha trabajado para The New Yorker, The New York Times y The Washington Post!

¿qué aprenderás en este curso online?

Comenzarás el curso conociendo a Vincent Mahé y descubriendo su recorrido por la ilustración, que le llevó a trabajar para Télérama, The New York Times o The New Yorker.

A continuación, pasarás a la etapa de preparación de tu dibujo. Para Vincent, esta fase siempre comienza con un paseo por la ciudad y bocetos en un cuaderno. Luego, a partir de la creación de viñetas y gracias a las nociones de composición, crearás tu dibujo final centrado en los personajes.

Importarás seguidamente tu creación para pulirla en Procreate. Antes, aprenderás sobre la línea clara y después, aplicarás tinta a las diferentes partes de tu ilustración, como los personajes, el fondo y los elementos secundarios.

¿Qué sería del mundo sin colores? Descubrirás nociones teóricas relacionadas con el color y el enfoque de Vincent sobre este tema. En este punto, tendrás todas tus cartas para poder colorear tu dibujo.

Finalmente, te beneficiarás de valiosos consejos sobre el uso de las redes sociales y pequeños trucos para desarrollar tus dibujos jugando con pinceles y efectos.

¿cuál es el proyecto del curso?

Como proyecto final, crearás una ilustración similar a un póster de una escena urbana dinámica.

¿a quién está dirigido este curso online?

Tanto si estudias bellas artes, si la ilustración es tu profesión, o simplemente te gusta dibujar en tu tiempo libre, este curso es para ti.

requisitos y materiales

Para seguir el curso, necesitarás algo de tiempo y algunos conceptos básicos sobre dibujo de observación.

En cuanto al material, consigue un cuaderno de bocetos tipo Moleskine (formato A5 o A4), una estilográfica (o tinta negra), un portaminas y lápices de colores. También necesitarás un iPad con Procreate.

vincent mahé

Afincado en París, Vincent Mahé es un ilustrador apasionado de las ciudades, su movimiento y su arquitectura. Tras estudiar animación en Gobelins, construyó gradualmente su carrera como ilustrador caminando durante horas por París, con su cuaderno de bocetos en la mano. El punto de inflexión se produjo con su primera colaboración para la revista XXI.

Desde entonces, ha trabajado con Télérama, The New Yorker y The New York Times, instituciones públicas como el Auditorium de Lyon o el Grand París, pero también para grandes marcas como Kenzo, Apple, Google o Facebook.