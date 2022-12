Con este curso de Domestika aprenderás a crear transiciones animadas orgánicas y fluidas desde cero jugando con colores, formas, texturas, patrones y tiempos mediante técnicas analógicas y digitales.

¿Te gustaría crear animaciones expresivas y divertidas desde cero? La conocida ilustradora y animadora Yukai Du te enseñará el proceso de principio a fin. Yukai ha creado motion graphics abstractos y llamativos para clientes como The New Yorker, Spotify, Adobe o Apple.

Para tal fin, en este curso online usarás técnicas analógicas y digitales y aprenderás a buscar la inspiración en elementos sencillos como el color, la forma o la textura. ¡Prepárate para diferenciarte creando tus propias animaciones orgánicas y fluidas!

Si quieres aprender más con Yukai, echa un vistazo a su primer curso en Domestika: Animación digital dibujada a mano: da vida a tus ilustraciones.

¿qué aprenderás en este curso online?

Para empezar, Yukai Du, tu profesora, se presentará y te hablará de su trayectoria. Además, te revelará sus influencias y fuentes de inspiración más significativas.

A continuación, realizarás una serie de miniaturas sobre el papel con el objetivo de visualizar el concepto de un texto o palabra de varias formas. Tras el ejercicio anterior, Yukai te enseñará a usar el storyboard y a moverte de una escena a otra. Al final de la unidad, lo pondrás todo en práctica y empezarás a trabajar con animaciones mñas largas.

Entonces, experimentarás con varios estilos y colores en formato digital. Para ello, Yukai te mostrará cómo relacionar dos escenas mediante varias combinaciones de la misma paleta cromática. Además, te enseñará a analizar y ajustar tus imágenes, usando formas básicas como guía, y a planificar la transición entre ellas. Terminarás la unidad viendo la cantidad de detalles necesarios en la fase de preproducción.

Para finalizar, estudiarás el potencial de la frecuencia de fotogramas, la duración y la velocidad para crear transiciones únicas. Antes de despedirse, Yukai te mostrará como enriquecer y estilizar tu trabajo con los toques finales.

¿cuál es el proyecto del curso?

Realizarás tres clips cortos con After Effects y Animate en los que mostrarás un abanico de técnicas de transición.

¿a quién está dirigido este curso online?

A quien desee explorar el mundo animado de las transiciones.

requisitos y materiales

Para realizar este curso, necesitarás habilidades básicas de dibujo y un computador con After Effects, Animate y un programa de dibujo como, por ejemplo, Photoshop.

sobre yukai du

Yukai Du es una ilustradora y animadora nacida en China y residente en Londres (Reino Unido). Con tan solo quince años, se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Cantón y se formó en escultura, trabajo con acrílico, representación de bodegones y dibujo a lápiz. Tras acabar este trayecto formativo, continuó estudiando Animación en una institución donde pudo poner en práctica sus conocimientos de arte tradicional. Fue entonces cuando descubrió su pasión por realizar ilustraciones y animaciones que pareciesen hechas a mano; de hecho, se mudó a Londres para cursar una maestría en esa materia.

Una vez obtuvo su certificación, empezó a trabajar en diversos estudios del Reino Unido, como el M-I-E o el Bliink. Desde entonces, ha colaborado como freelance con clientes de la talla de The New Yorker, Spotify, The Guardian, MTV, Adobe, Apple o WeTransfer. Entre otros galardones, su trabajo ha ganado los Adobe Design Awards y los 3×3 International Illustration Awards.

