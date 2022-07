Con este curso de Domestika aprenderás a asociar las palabras a las imágenes y expresa conceptos abstractos a través de la ilustración experimentando con técnicas tradicionales y digitales.

En el universo de la ilustración, cada persona posee una voz creativa propia que tiene dos pilares: la identidad y la sensibilidad. Pero, la creatividad, sin una estrategia y un proceso eficaces, no tiene un largo recorrido. En este curso online, el ilustrador Fernando Cobelo te enseñará su método para dar forma a una imagen a partir de tus experiencias y tu personalidad.

Junto con él, aprenderás a materializar metáforas visuales y a ilustrar conceptos abstractos a través de imágenes sencillas y eficaces. Ayudándote de diferentes técnicas, tanto tradicionales como digitales, y experimentando con collages y texturas, serás capaz de representar recuerdos, emociones y temáticas diversas para trasladar cualquier concepto a una ilustración clara y cautivadora.

¿qué aprenderás en este curso online?

Para comenzar este curso online, emprenderás un largo viaje desde Venezuela hasta Italia junto con el ilustrador Fernando Cobelo, que te hablará de sus orígenes, de su trayectoria y de las figuras artísticas que han marcado su estilo.

A continuación, te adentrarás en el mundo de la ilustración. Fernando te mostrará este potente instrumento de comunicación, sus voces y los diferentes estilos, y junto con él, repasarás los materiales necesarios para llevar a cabo tu proyecto final.

Llegado este punto, comenzarás a practicar cómo ilustrar una metáfora visual: con un recuerdo personal como referencia inicial, realizarás un primer boceto para pasar después a una composición más detallada. Una vez creada tu ilustración, la completarás añadiendo texturas y experimentando con la técnica del collage, para dotar de carácter y personalidad a tu obra.

Tras trabajar con tus recuerdos, tu profesor te explicará cómo realizar una ilustración para un artículo de un periódico. Primero, leerás el contenido y, mediante una primera búsqueda y una asociación de ideas, bocetarás tu ilustración final.

Para acabar el curso, trasladarás tu dibujo a Procreate (o al programa que elijas) para añadir los detalles y las texturas, transformando así un concepto complejo en una imagen impactante.

¿cuál es el proyecto del curso?

Realizarás una ilustración para un artículo de un periódico, recogiendo todos los conceptos expresados en el artículo en una imagen clara y eficaz.

¿a quién está dirigido este curso online?

A quienes, por trabajo o por placer, deseen aprender a trasladar un concepto a una ilustración impactante.

requisitos y materiales

No se requieren conocimientos específicos para realizar el curso. En cuanto a los materiales, necesitarás lápices, folios, goma de borrar, pegamento, acetato, papel de calco, tinta china, cinta adhesiva y otros materiales que puedes encontrar fácilmente en una papelería.

Fernando también utilizará un iPad con Procreate, pero tú puedes utilizar las herramientas que prefieras.

sobre fernando cobelo

Fernando Cobelo es un ilustrador venezolano que vive y trabaja en Italia. Apasionado del dibujo desde siempre, en la universidad estudió Arquitectura y, muchos años después, volvió a retomar el contacto con los lápices. Su primer encargo llegó de un fabricante de calzado de EE. UU. y, poco a poco, lo que antes era tan solo una pasión acabó convirtiéndose en su trabajo a tiempo completo.

En estos años ha trabajado en varios proyectos para clientes como The New York Times, The Washington Post, el Corriere della Sera, Penguin Random House y Zanichelli; multinacionales como Google, Disney, Samsung, Montblanc, Lonely Planet o WeTransfer; y para instituciones como Naciones Unidas y UNICEF. Además, ha impartido clases y talleres en universidades e instituciones en Italia, México, la India, Rusia y China, entre otros países.