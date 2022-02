¿Imaginas cómo serían tus personajes si pudieran actuar, hablar y desplegar su propia personalidad? aprende con 4 expertos en animación.

Crear una animación de personaje llena de personalidad requiere práctica, imaginación e, idealmente, un profesor experimentado en el campo de la animación 2D y 3D para enseñarte los trucos de After Effects o Photoshop. Conseguir plasmar las expresiones de un personaje de forma natural mientras se van combinando colores, formas y volumen, puede ser un gran desafío para un ilustrador. Sin embargo, si aprendes a utilizar las herramientas indicadas, tu historias no tendrá límites. Descubre estos cursos de Domestika y aprende a animar tus personajes.

dale vida a tus personajes 2d

¿Quieres dar vida a personajes inanimados de 2D? Aprende todo el proceso para hacerlo con After Effects, de la mano del ilustrador y animador profesional Moncho Massé. En su curso After Effects: anima los primeros pasos de tu personaje, te enseñará a trabajar con After Effects para hacer que tu personaje dé sus primeros pasos. Conocerás la interfaz y las principales herramientas del software, aprenderás a diseñar a tu protagonista, ¡y lo animarás!

aprende de la mano de una animadora premiada

​​La ilustradora y artista de storyboard Laura Ewing domina el proceso de diseño de personajes para la animación de una forma magistral, de hecho, recientemente ha recibido el premio Goya de este año al mejor cortometraje de animación. En su curso Creación de personajes para animación: formas, color y expresión te revelará algunos de sus secretos.

combina diferentes técnicas en photoshop

Aprende todo el proceso para dar vida a un personaje animado, desde el briefing al model sheet de la mano del artista Caio Martins. En su curso Diseño de personajes para animación con Photoshop, él te mostrará cómo logra unir las diferentes técnicas para crear ilustraciones únicas en sus trabajos para estudios de renombre como DreamWorks, Netflix y Disney Jr mientras reflexiona sobre el proceso creativo.

logra que tus personajes se expresen mejor

En el curso Técnicas de expresión para animación de personajes, la diseñadora gráfica y animadora 2D Memé Candia, que ha trabajado dando vida a campañas para marcas como Disney XD, Cartoon Network y Coca-Cola, entre otras, te enseñará a dominar las expresiones de tus personajes animados. Aplicarás técnicas de actuación para crear escenas llenas de emoción y realismo. Al terminar, sabrás cómo convertir a tus diseños en grandes actores trasladándose tus sentimientos y ayudándoles a descubrir sus mil y una caras.

¿Quieres darle vida a tus creaciones? Si te parece un desafío interesante y quieres lograrlo de la mano de los mejores, no dudes en consultar los cursos de animación de Domestika. ¡Comienza a animar ya!