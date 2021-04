Encuentra inspiración y estimula tu imaginación gracias a las herramientas creativas de expertos en estos 10 cursos de Domestika.

Cuando nuestro trabajo depende de nuestras ideas, necesitamos adquirir técnicas que mantengan nuestra creatividad en constante renovación. Para eso, debemos comprender cómo funciona nuestro cerebro y qué cosas despiertan nuestra curiosidad. En los siguientes cursos descubrirás nuevas formas de estimular tu imaginación y herramientas para superar el bloqueo creativo para mantener la inspiración.

diseña tu propio cuaderno digital

A lo largo de su curso Cuaderno digital de dibujante: despierta tu creatividad, el ilustrador Del Hambre te propondrá ejercicios. Gracias a ellos mejorarás tu proceso creativo, ganarás confianza y potenciarás tu forma de ver el mundo. Al finalizar, todas tus ideas quedarán reflejadas en un diario de dibujante digital que te servirá como porfolio y carta de presentación para tus potenciales clientes.

comienza un diario de artista

Lo inesperado e, incluso, el error pueden abrir la puerta a nuevas creaciones. Eso enseña el artista Armando Mesías en su curso Diario creativo de artista: busca tu lenguaje propio. A través de un enfoque muy práctico recuerda que no hay creatividad sin juego. De su mano despertarás tu creatividad experimentando con materiales, y técnicas.

aprende técnicas para conseguir nuevas ideas

En el curso Técnicas para entrenar tu creatividad, la ganadora del Premio Nacional de Diseño España 2019, Silvia Fernández Palomar, te mostrará cómo abordar un proyecto de creatividad desde cero: buscando ideas, dándoles forma y concretándolas. Harás ejercicios para entrenar la observación y aprenderás a inspirarte a partir de cualquier cosa. Por último, pondrás en práctica los ejercicios desarrollando un cuaderno creativo.

crea un sketchbook

De la mano de la ilustradora Sarah Van Dongen, quien ha trabajado con clientes como Tiny Owl Publishing, Adobe y la revista AWW, descubrirás métodos para crear ilustraciones únicas y encontrar tu estilo de dibujo. Aprenderás a usar el color, la composición, la textura y la anatomía para dibujar y contar historias. Apúntate a su curso Sketchbook para explorar tu estilo de dibujo.

organiza tu vida a través de un relato

Shaun Levin es un escritor y profesor de escritura creativa con más de veinte años de experiencia. En su curso Escritura creativa para principiantes: da vida a tu historia aprenderás a escuchar tu mundo interior y traspasarlo a la escritura mediante su metodología. Realizarás, además, una serie de ejercicios prácticos destinados a encontrar tu voz.

aprende a dibujar lo que imaginas

En su curso Ilustración artística: dibuja tu imaginario, Fito Espinosa te enseñará cómo ilustrar desde la conexión con tus emociones e ideas más personales. Te explicará, paso a paso, cómo comenzar desde una pequeña idea o intuición, para pasar a crear bocetos y desarrollar imágenes que expresen tu punto de vista.

experimenta con la pintura acrílica

Jon Berkeley ha ilustrado portadas de revistas, periódicos y libros durante casi 30 años. Ha trabajado para L’Express, The New Statesman, Volkskrant, The Economist y muchos otros. Y además de ilustrar, sabe enseñar. Puedes descubrir su método en el curso Técnicas de pintura acrílica para ilustración creativa.

usa un cuaderno como laboratorio

En el curso Cuaderno de dibujo como laboratorio de ideas aprenderás a utilizar el cuaderno de dibujo como herramienta creativa y espacio de ensayo. Junto al ilustrador y diseñador gráfico Joan X. Vázquez, explorarás las ideas que surgen a partir de la memoria, el lenguaje abstracto y el ingenio.

reinventa lo cotidiano

Aprende un proceso para crear ilustraciones reinventando conceptos desde una mirada propia de la mano del ilustrador y diseñador Cristian Turdera, quien ha trabajado con empresas como Editorial Penguin Random House, Editorial SM, Alfaguara o Pequeño Editor, entre muchas otras. Apúntate a su curso Ilustración para mentes creativas: reinventa lo cotidiano.

innova en tu proceso de diseño

Creatividad para proyectos de diseño es el nombre de este curso en el que Nora y Gabriel, fundadores del estudio de diseño e ilustración Cherry Bomb, te enseñarán una serie de ejercicios creativos para que desarrolles un proyecto de diseño, desde el concepto hasta el arte final. Trabajarás orientado a la presentación del producto final.

Esta semana tiene lugar la Creative Week en Domestika con motivo del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación que se celebra el 21 de abril. Empieza a crear e innovar de la mano de los mejores expertos del mundo creativo.